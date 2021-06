Letní kino Kolín promítne pořádnou dávku filmů

KDY: 5. a 6. června

KDE: Kino 99, Kolín

ZA KOLIK: Od 50 do 150 Kč

Letní kino Kolín má pro vás již tento víkend přichystanou pořádnou dávku filmů. V sobotu se můžete těšit na pohádku o přátelství dospívající chlapce a jeho mazlíčka Jak vycvičit draka 3. Následovat bude další animované dobrodružství, které vás vezme na výlet do minulosti, a to Medvídci Boonie: Cesta do pravěku. Následovat bude film od Pixar Animation Studios Duše, která vás donutí zamyslet se, co dělá člověka člověkem. Dále se můžete těšit na film Bloodshot, který je na motivy jednoho z nejprodávanějších komiksů. Těšit se také můžete na film Země nomádů, Léto v Kreuzbergu nebo komedii Bourák. Neděle přinese opět film Duše, komedii Casting na lásku, drama Země nomádů nebo thriller Nadějná mladá žena.

Klub českých turistů Lokomotiva Kolín pořádá výlet za krásami lázeňských budov

KDY: 5. června

KDE: Odjezd bude z Kolína

ZA KOLIK: Zdarma



Klub českých turistů Lokomotiva Kolín se již tuto sobotu vydá na vnější prohlídku lázeňských budov a parku s názvem „Gočárovy romantické stavby“. Odjez bude v 8:13 z Kolína, jízdenka Kolín-Pardubice, trolejí do Bohdanče. Délka trasy je 6 kilometrů. Klub se věnuje pěší turistice v délce do 15 km a reprezentaci města Kolína. Výletů se převážně zúčastňují osoby důchodového věku. Akce, které se konají ve středu a v sobotu, jsou proto přizpůsobeny této věkové kategorii.

Oslavte Den dětí na kole

KDY: 5. června

KDE: Tři Dvory

ZA KOLIK: Zdarma

Na oslavu dne dětí Sport pro všechny Tři Dvory připravil pro děti i dospělé cyklistický výlet. Start je v 9 hodin u Obecního úřadu, trasa povede po stezce po lávce, podél Labe, cílem bude Bedřichova rozhledna v Nové Vsi. Pro děti bude připravena odměna.

Brány Vodního světa Kolín se opět otevřely

KDY: Od 1. června

KDE: Vodní svět Kolín

ZA KOLIK: Podle platného ceníku



Od 1. června je opět otevřený vnitřní bazén, venkovní bazén bude otevřen od 4. června. Vstup do bazénu je možný pouze po doložení jednoho z následujících potvrzení: 1. negativní antigenní test ne starší 72 hodin, 2. negativní PCR test ne starší 7 dní, 3. 22 dní po první dávce očkování, 4. prodělané laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 ne starší než 180 dní. Děti do 6 let nemusí dokládat žádné potvrzení. Potvrzení o ochranné lhůtě nebo očkování si můžete zdarma stáhnout na www.ocko.uzis.cz. Při vstupu do bazénu provozovatelé uznávají jen antigenní testy od zaměstnavatele a školní testy. Pro vstup nelze použít samotesty. Sauna bude otevřena 1. 9. 2021

Zhlédněte záznam inscenace v podání dua Dubnička Lahoda

KDY: Možnost zhlédnout do konce srpna

KDE: GoOut.net

ZA KOLIK: 111-222 Kč

Dubnička & Lahoda za sebou zanechali pokladnici veselých písniček, komických scének a minimalistické poesie. Autoři Kabaretu se snaží navázat na bohatou, ale mizející tradici spojení vtipných písniček a scének vlastním originálním způsobem, aniž by se se zmíněnými ikonami chtěli srovnávat.

Pusťte si online projekci divadelní hry Carmen

KDY: 5. června

KDE: GoOut.net

ZA KOLIK: 100-200 Kč



Bizetova Carmen patří k největším repertoárovým stálicím operních divadel. Libreto napsala zkušená dvojice H. Meilhac a L. Halévy podle novely Prospera Mériméa zpracovávající skutečný příběh. Bizet zemřel tři měsíce po neúspěšné premiéře Carmen a nedožil se tedy jejích pozdějších úspěchů. Carmen na své současníky působila zcela nově, neboť realisticky zpracovává příběh nešťastné lásky dona Josého k cikánce Carmen, která jej vyprovokuje k žárlivosti, když se zamiluje do toreadora Escamilla. José nepustí Carmen na corridu, při níž Escamillo úspěšně vítězí, a zabije ji. Bizetova strhující hudba je inspirována španělskými lidovými rytmy, zejména seguidillou a habanerou. Vedle známých árií a duet mohou diváky zaujmout též velkolepé sborové scény. Hudebního nastudování se v Divadle J. K. Tyla ujal dirigent Jiří Štrunc, režie ředitel Martin Otava.

Co by se stalo, kdyby prase mělo křídla?

KDY: 5. června, 18:00

KDE: GoOut.net

ZA KOLIK: 100-300 Kč

Nejen ke Dni dětí připravilo Divadlo v Dlouhé speciální dárek – záznam koncertní verze inscenace Kdyby prase mělo křídla, který vznikl u příležitosti 70. narozenin Petra Skoumala v roce 2008. Diváci a posluchači se mohou těšit na deset dětských hitů z per Petra Skoumala, Emanuela Frynty, Pavla Šruta a Jana Vodňanského jako Kolik je na světě, Když tygr jede do Paříže, Když jde malý bobr spát, Kdyby prase mělo křídla a další v podání autorů a herců Divadla v Dlouhé.

Vydejte se do Guatemaly a Belize

KDY: 6. června, 20:00

KDE: SMSticket.cz

ZA KOLIK: 99-177 Kč



Střední Amerika je nesmírně pestrým regionem, který má své jedinečné kouzlo. Právě zde se nacházejí dnes již dvě zcela odlišné země, které však sdílí určitou míru nebezpečí, stejně jako indiánské památky z dob, kdy této oblasti vládli Mayové. Guatemala si i v 21. století zachovává ráz tradiční země, ve které se setkáte s běžným nošení indiánské módy, praktikování rituálů s příměsí křesťanství či gastronomií, která se po staletí nezměnila. Belize je rádoby moderním státem, kterému nechybí překrásné pláže, skvělé potápěčské lokality, ale i hrubost nočního života či okrajových částí měst (To lze vnímat i ve větších městech Guatemaly, potažmo velké části amerického kontinentu). Anglicky mluvící země se vymyká toliko typické španělštině, jenž pohltila většinu Ameriky na jih od Spojených států. Přednáška Vladimíra Váchala Vám představí obě země z mnoha úhlů pohledu a na skok Vás zavede i do sousedního Hondurasu, kam se lze vydat za dalšími z řady indiánských měst své doby.