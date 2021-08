Kostelecký zámek nabídne jedinečný zážitek s divadlem

KDY: 7. srpna, 20:00

KDE: Zámek, Kostelec nad Černými lesy

ZA KOLIK: 450 Kč

Zámek v Kostelci se stane jevištěm pro jedinečné představení Cyrano z Bergeracu souboru Indigo Company. V hlavní roli romantické klasiky o bohémovi s velkým nosem a ještě větším srdcem se představí držitel ceny Thálie Daniel Bambas. Proslulý svým ostrým perem i mečem, Cyrano má téměř všechno jen kdyby mohl získat i srdce své milované Roxane. V tom mu brání jediný, zato opravdu velký problém: jeho veliký nos. Porazí jedinečného muže narcistická společnost? Nebo může jeho umění zacházet se slovy rozzářit Roxanin svět? Lístky lze zakoupit na místě nebo přes GoOut.net.

Řemeslné pohádkové léto ve skanzenu poučí o kovářském řemesle

KDY: 7. srpna, 10:00

KDE: Skanzen Kouřim

ZA KOLIK: -



Pravidelný prázdninový program Řemeslné pohádkové léto, které přináší zábavu i poučení, zve na další sobotu z programu. Tentokrát na téma Kovář. Malí i větší návštěvníci se mohou těšit na představení i zkoušení si kovářského řemesla. Nejen nejmenší budou moci také vyslechnout tematické pohádky o kovářích.

Charifest se vrací již posedmé

KDY: 8. srpna, 17:00

KDE: Kmochův ostrov, Kolín

ZA KOLIK: -

Již sedmé léto se na Kmochově ostrově koná Charifest charitativní hudební minifestival, kdy dobrovolným vstupným je možné přispět na provoz Farní charity Kolín. Dále bude opět možnost si nakoupit z charitativního šatníku, anebo si vybrat nějaký výrobek od seniorů z Dobrovolnického centra. Divákům se představí kolínští muzikanti The Countries, jejichž repertoár se skládá ze světových hitů moderní americké country a jižanského rocku, a legendární trampská skupina Hop Trop, jejíž hity Tři kříže, Amazonka, Jonatán, Holka vodácká i mnohé další už takřka zlidověly.

Zajděte si do kina na drama Marco

KDY: 6. srpna, 20:00

KDE: Kino 99, Kolín

ZA KOLIK: 140 Kč



V Malém sále kolínského kina můžete v pátek 6. srpna zhlédnout drama Marco. Čtrnáctiletého Marca dopadne policie na dánských hranicích ve vlaku z České republiky. Jak se dostal k pasu pohřešovaného státního úředníka obviněného ze sexuálního zneužívání? A proč odmítá vypovídat a prchá před gangem zabijáka Zoly? Oddělení Q, série dánských detektivních thrillerů podle bestsellerů Jussiho Adler-Olsena, přichází s novým filmovým pokračováním. Tým detektivů v čele s Carlem Mørckem se tentokrát pustí do rozplétání případu utajené dávné vraždy, jejíž stopy sahají až do České republiky.

Den židovských památek nabízí prohlídku synagogy i hřbitova

KDY: 8. srpna, 9:00

KDE: Synagoga, Kolín

ZA KOLIK: -

Seznamte se s židovskými památkami ve svém okolí! V Kolíně můžete v rámci Dne židovských památek v neděli 8. srpna navštívit největší synagogu postavenou do 18. století na našem území v ulici Na Hradbách a starý židovský hřbitov v Kmochově ulici. Objekty jsou přístupné zdarma v době od deváté do sedmnácté hodiny. Záměrem akce je přiblížit široké veřejnosti rekonstruované, leckdy neprávem opomíjené a neznámé mimopražské židovské památky a široké spektrum činností, které jsou nutné pro jejich údržbu a zajištění.