Hrady CZ Light obsadí louku pod Bezdězem

Kdy: 27. a 28. srpna, 18:00

Kde: Bezděz

Za kolik: Od 750 korun

Hudební festival Hrady CZ se na území Čech letos uskuteční jen jeden jediný víkend, a to pod hradem Bezděz. Návštěvníci se mohou těšit na špičku tuzemské hudební scény v čele s kapelami a interprety, jako jsou Divokej Bill, Rybičky 48, Tomáš Klus, Mirai, Mig 21, No Name, Pokáč nebo Visací zámek. Návštěva hradu Bezděz bude v rámci vstupenky zdarma. Festivalové koncerty se letos odehrají vždy na jednom pódiu, chybět nebude tradiční páteční karneval s vyhlášením nejlepších masek. Samozřejmostí je také množství stánků s občerstvením, atrakce pro trávení času mezi koncerty a možnost stanování ve VIP kempech nebo v sousedství areálu festivalu. VIP kempy, které budou oplocené a hlídané a nabídnou prodej potravin a nápojů, sprchy nebo nabíjení telefonů, jsou zpoplatněny, stanové městečko, ve kterém ubytovaní najdou toalety pitnou vodu a koše na odpad, je zdarma.

Z BENEŠOVSKA

Nabízí noční veselí napříč staletími

Kdy: 28. srpna, 19:00

Kde: Konopiště

Za kolik: Vstupné dle výběru prohlídky

Noční veselí napříč staletími nabídne Hradozámecká noc na zámku Konopiště v sobotu 28. srpna od 19 hodin. Návštěvníky čekají prohlídky běžně nepřístupných prostor napříč staletími, určené pro milovníky historie, tajemna i romantiky. Nádvoří ve svitu starých lamp plné dobrého jídla a pití, veselé hudby a působivé atmosféry. Vrtbové v dobách osvícenství – krása pozdního baroka, Žofie Chotková – milovaná žena následníka trůnu – prohlídka soukromých pokojů vévodkyně Žofie. Mysterium komtesy Janesy – prohlídka plná napětí a tajemna ve šlépějích pradávných mystérií a další.

Ratměřická fontána potěší i letos

Kdy: 28. srpna, 21:00

Kde: Rybník Lazna, Ratměřice

Za kolik: 100 korun

Více než 500 metrů hasičských hadic, přes které přeteče za minutu až 4000 litrů vody, na 50 dospělých a dvacet dětí. To je jen malý výčet z toho, co stojí za originálním vystoupením „Ratměřická fontána“. Romantický ráz prostředí rybníku Lazna a originální choreografie každé skladby umocňují emotivní pocity posledního prázdninového sobotního večera 28. srpna. Inspirací pro akci byly metalové a rockové koncerty i fontány velkých měst. Představení však zůstává autorské – vodní a světelné obrazce, scénický tanec i živé klavírní a pěvecké vystoupení jsou výsledkem invence a umu ratměřických hasičů.

Podpořte své družstvo na soutěži O pohár starosty obce Malovice

Kdy: 28. srpna, 11:30

Kde: Malovice

Za kolik: Zdarma

Sbor dobrovolných hasičů Malovice připravil v rámci 9. kola Benešovské hasičské ligy na sobotu 28. srpna soutěž O pohár starosty obce v požárním útoku mužů a žen. Prezentace začne v 11.30 hodin, v 12.45 je nástup družstev, které zahájí první útok ve třináct hodin. Soutěží se v kategoriích muži 3B, ženy 2B, PS 12 bez úprav. Finále na 2B pro 4 nejlepší družstva v obou kategoriích. Samostatně bude hodnocená kategorie PS 12 bez úprav. Po skončení soutěže proběhne na stejném místě Loučení s létem s afterparty BHL 2021. Hudba i občerstvení je zajištěno.

Z BEROUNSKA

Podpořte dobrou věc účastí na neckyádě ve Všeradicích

Kdy: 28. srpna, 13:00

Kde: Koupaliště, Všeradice

Za kolik: Vstupné dobrovolné

Sbor dobrovolných hasičů Všeradice připravil na sobotu 28. srpna na koupališti ve Všeradicích třetí ročník neckyády, Registrace budou probíhat od 13 hodin. Hodnotit se bude kreativita, rychlost, obratnost i mnoho dalšího. Pohon plavidla však musí být na členech posádky. Startovné i vstupné je dobrovolné, občerstvení zajištěno. Výtěžek z této akce bude věnován rodině Emičky Radové ze Zdic s diagnózou kongenitální myotonické dystrofie prvního typu. Přijďte si zasoutěžit, užít si hezký zbytek letních prázdnin a podpořit dobrou věc.

Na zámek Liteň přijde Rusalka

Kdy: 28. srpna, 20:00

Kde: Zámek, Liteň

Za kolik: Od 1250 korun

Při příležitosti 10. výročí Festivalu Jarmily Novotné a 120. výročí premiéry opery Rusalka se v parku zámku Liteň uskuteční letní open-air „Rusalka v parku“, koncertní provedení nejznámějších částí opery Rusalka Antonína Dvořáka. Pozvání do projektu přijal Symfonický orchestr Českého rozhlasu, který vystoupí pod taktovkou Roberta Jindry. Hlavní roli Rusalky ztvární jedna z našich nejžádanějších sopranistek Kateřina Kněžíková. Role Prince se ujme talentovaný Richard Samek, role Vodníka se zhostí Jan Martiník a dvojrole Cizí kněžny a Ježibaby Jana Kurucová.

Připomeňte si Karla čtvrtého

Kdy: 28. srpna, 19:00

Kde: Karlštejn

Za kolik: -

Pobavit, poučit a připomenout si jednu z nejvýznamnějších osobností našich dějin krále českého a císaře svaté říše římské Karla IV budete mít možnost na divadelně zpracované prohlídce na hradě Karlštejn. A to v sobotu 28. srpna od 19. hodiny. Kromě speciálního času prohlídek se podíváte do místností, které nejsou obvykle po setmění otevírány.

Filmové léto na Karlštejně zakončí muzikál Pomáda

Kdy: 27. srpna, 20:30

Kde: Karlštejn

Za kolik: 80/40 korun

Letošní Filmové léto na Karlštejně zakončí v pátek 27. srpna stará dobrá Pomáda. Romantický muzikál diváky zavede do střední školy Rydell v padesátých letech. Danny Zucco, žák posledního ročníku, se po prázdninách opět setkává se svými kamarády. Ohromí je líčením svého milostného dobrodružství u moře. Mezi dívkami se objevuje nová žákyně Sandy. I ona se pochlubí svým prázdninovým setkáním s fantastickým chlapcem, s nímž prožila krásný milostný příběh. Když se „letní milenci“ náhle setkají na Rydellu tváří v tvář, zůstanou překvapeni.

Z BOLESLAVSKA

Zvířetice se loučí s prázdninami

Kdy: 28. srpna, 10:30

Kde: Zvířetice

Za kolik: 100/250 korun

Poslední prázdninovou sobotu bude na Zvířeticích plno. Přes den se návštěvníci mohou těšit na Kouzelný den plný magie, zábavy a dobrot. Děti zde přivítá skřítek Lumpina s Dráčkem a písničkami, pohádka O chytré princezně, dílničky a skákací hrad. Večer od 19:30 hodin pak přijde na řadu Setkání s tajemnem, při němž přítomné do světa záhad a tajemna zasvětí záhadolog Milan Doležal a herec Jarek Hyberlant. Atmosféru dokreslí hudební vstupy s názvem Písně středověké Evropy, které předvede Hana Sar Blochová a loutnista Přemysl Vacek, a třešničkou na dortu bude komentovaná noční prohlídka areálu zvířetické zříceniny. Vstupenky na obě části dne je možné zakoupit už teď v Turistickém informačním centru Zvířetice v Podhradí.

Víkend v hrnčířském dvoře bude patřit loučení s prázdninami

Kdy: 27. až 29. srpna, 10:00

Kde: Hrnčířský dvůr, Zvířetice

Za kolik: 75/80 korun

Hrnčířský dvůr ve Zvířeticích zve malé i velké milovníky zábavy na akci s názvem Konec prázdnin. Po celý víkend se mohou návštěvníci těšit na výstavu begónií, denivek a mečíků či keramiky a porcelánu z depozitáře Hrnčířského dvora, doprovodný program v podobě ukázek řemesel, jako je drátování, pletení z orobince či výroba skleněných figurek, a představení ochotnických spolků Tyl z Bakova nad Jizerou a Divadlo Poezie z Mladé Boleslavi.

Na zámek se vrátí Valdštejni

Kdy: 28. srpna, 10:00

Kde: Zámek Mnichovo Hradiště

Za kolik: Dle prohlídky

Zámek v Mnichově Hradišti bude v sobotu patřit Valdštejnské kostýmované slavnosti. Po celý den budou připraveny aktivity pro rodiče s dětmi i oživené noční prohlídky zámku. V zahradě zámku a sala terreně budou po celý den návštěvníky čekat ukázky tance doby baroka a rokoka a empíru souboru Campanello a komentovaná výstava dravců Sokolník a jeho dravci. Od 18 hodin pak přijde na řadu večerní program, který se odehraje v nasvícené zahradě, v zámku a konírně. Během něj je možné se těšit na módní přehlídku s komentářem MgA. Petra Tylínka, společný tanec s maskami všech účinkujících a společné focení a samozřejmě oživené prohlídky II. návštěvnického okruhu, které doplní dobové scénky ze života na zámku.

Užijte si letní kino a přispějte na opravu novobenáteckých varhan

Kdy: 28. srpna, 20:15

Kde: Farní dvůr, Benátky nad Jizerou

Za kolik: Dobrovolné vstupné

Římskokatolická farnost Benátky nad Jizerou zve všechny milovníky filmů a kultury na Letní kino pro varhany. Promítání filmu Pro větší slávu: Skutečný příběh Kristiady se odehraje na farním dvoře. V případě nepříznivého počasí ve farním sále. Film zachycuje pohnuté období pronásledování církve v Mexiku v první polovině 20. století, kdy se lid postavil na obranu katolické víry potírané vládou tehdejší zednářské kliky podporované ze Spojených států. Dobrovolné vstupné bude vloženo na transparentní účet určený na sbírku na opravy novobenáteckých varhan.

Promenádní koncert rozehraje Masarykovo náměstí naposled

Kdy: 27. srpna, 19:30

Kde: Masarykovo náměstí, Bělá pod Bezdězem

Za kolik: Zdarma

Letošní poslední Promenádní koncert v parku na Masarykově náměstí přinese vystoupení rockového seskupení Jan Vytásek a Black Birds. Během koncertu je také možné navštívit i výstavu Fenomén Igráček ve výstavním sále Městských kulturních zařízení. Výstava bude přístupná od 20 do 21 hodin.

Posvícenský jarmark nabídne zábavu pro malé i velké

Kdy: 29. srpna, 10:00

Kde: Náměstí, Bakov nad Jizerou

Za kolik: -

Náměstí v Bakově nad Jizerou se v neděli zaplní stánky a kulturní program. Posvícenský jarmark nabídne kromě prodeje občerstvení, drobných dárků a rukodělných výrobků také program, během nějž vystoupí loutkové divadlo Kozlík s pohádkami O Šípkové Růžence a O Luciáskovi, folklórní soubor Furiant z Malé Bělé, Panoptic Sumer Band, Pohodáři MB, Petr Kocman s kapelou a Pražská mobilní zvonkohra. Děti se mohou také těšit například na malování na obličej.

Z KLADENSKA

Knovíz navštíví psík Gump

Kdy: 28. srpna, 18:30

Kde: Knovíz

Za kolik: Zdarma

Obec Knovíz navštíví v sobotu 28. srpna Putovní kino s českým rodinným filmem Gump pes, který naučil lidi žít. Film uvede sám režisér F. A. Brabec, který se zdrží také na besedu po filmu. Program začne v parku za obecním úřadem již v 18:30, kdy zahraje a zazpívá mladá kapela Nápad. Začátek promítání je pak stanoveno přibližně na 20:15. Vstupné se na akci neplatí.

Staročeský jarmark láká na vzdělání, kulturu i jídlo

Kdy: 28. srpna, 9:00

Kde: Statky č. p. 1 a 2, Třebíz

Za kolik: 70/40 korun

Sobota 28. srpna bude od 9 do 16 hodin patřit Staročeskému jarmarku Třebíz. Na statcích č. p. 1 a 2 v Třebízi budou připraveny otevřené expozice národopisného muzea, komentované prohlídky, stánky s rukodělnými a přírodními výrobky, dílničky pro děti, staročeský kolotoč, loutkové divadlo, koncert dechové kapely Lidovka, ukázky tradičních českých řemesel či ručního praní prádla a chutné dobové i moderní občerstvení. Vstupné na jarmark je 70 korun pro dospělého, dítě zaplatí 40 korun. Vstupné na jarmark zahrnuje i možnost navštívit stálé expozice muzea.

Řidičské dovednosti otestují v Černuci nejen zkušení trialisté

Kdy: 28. a 29. srpna

Kde: Pískovna Taum, Černuc

Za kolik: -

Pískovna Taum v Černuci se stane dějištěm soutěže Truck trial, 23. mistrovství České republiky v jízdě extrémním terénem. Jezdci budou hodnoceni na základě projetí jednotlivých sekcí závodu a následném počtu trestných bodů. Závodníci mají vždy za úkol projet vyznačenou sekci bez dotyku označených branek a navíc v daném časovém rozhraní. V sobotu večer bude pro diváky i závodníky připravena diskotéka s DJ Bagrem. Soutěže oba dva dny moderují Karel Fiala a Bohumil Bořecký.

Noční procházka zavede do tajemných zákoutí Slaného

Kdy: 28. srpna, 20:00

Kde: Infocentrum Pod Velvarskou branou, Slaný

Za kolik: 70/50 korun

Noční procházka Kdo se po městě prohání, když odzvoní klekání? je určena zvídavým dětem a dobrodruhům, kteří se nebojí nahlédnout do tajuplných zákoutí nočního města. Sraz účastníků je u Infocentra Pod Velvarskou branou.

Z KOLÍNSKA

Metalový Symbolic festival rozduní Tři Dvory

Kdy: 27. a 28. srpna

Kde: Koupaliště, Tři Dvory

Za kolik: Od 550 korun

V areálu koupaliště ve Třech Dvorech se bude o víkendu konat další ročník metalového festivalu Symbolic. Po roce opět ve zmenšené „covidové“ verzi. Areálem bude znít řízná hudba od tuzemských i zahraničních interpretů.

Kostelec zakládá novou tradici vinobraní

Kdy: 28. srpna, 13:00

Kde: Náměstí, Kostelec nad Černými lesy

Za kolik: Zdarma

První ročník Vinobraní v Kostelci nad Černými lesy představí návštěvníkům širokou škálu vinařů z Čech a Moravy, různé druhy zahraničního i lokálního občerstvení, workshopy pro děti a doprovodný program. Návštěvníci ochutnají odrůdy vín z deseti vinařství, které se postupně i se svým vínem představí při doprovodné prezentaci. Nebudou chybět ani delikatesy k zakousnutí, které se výborně snoubí s vínem.

Z KUTNOHORSKA

Děti se rozloučí s prázdninami na PARKování

Kdy: 29. srpna, 14:00

Kde: Park pod Vlašským dvorem, Kutná Hora

Za kolik: Zdarma

Kutnohorské PARKování nemusí být vždy jen o autech a nedostatku místa. V neděli 29. srpna je pro návštěvníky parku pod Vlašským dvorem přichystán zajímavý program. Zahraje Pískomil se vrací, děti budou moci ověřit své znalosti a dovednosti na stanovištích, které pro ně připravily místní firmy, spolky, organizace a osadní výbory. I dospělí si přijdou na své. Akce s podtitulem "od Kutnohořanů pro všechny zblízka i zdaleka" symbolicky otevře park a jejím cílem je přátelské setkání všech.

Zámecký park ve Zruči oživí bohatý program Kotelna festu

Kdy: 28. srpna, 14:00

Kde: Zámek, Zruč nad Sázavou

Za kolik: Zdarma

Zámecký park ve Zruči nad Sázavou oživí v sobotu 28. srpna od čtrnácté hodiny tradiční Kotelna fest. Odpolední program zacílí na rodiny s dětmi, pro které bude tradičně připraveno množství volnočasových aktivit jako stolní fotbálek, megabubliny, bubny a žonglování a mnoho dalších. Příjemné odpoledne dokreslí bohatá hudební produkce ve stylu funku, jazzu jako Pharamis, PS, Double guitar band, večer od devatenácté hodiny si přijdou na své fanoušci punku i rocku. Zahrají a zazpívají Raise your middle finger, Scalp a další.

Společná doprovázená pouť je tady

Kdy: 28. srpna, 10:00

Kde: Kutná Hora

Za kolik: Zdarma

Opět je tady společná doprovázená pouť lidí zdravých spolu s lidmi s jakýmkoliv handicapem, ať už skrytým nebo viditelným. V úvodu se seznámí účastníci s tématem pouti a navzájem. Samotná pouť je nenáročná a krátká trasa, aby byla zvládnutelná pro každého. Na mnoha zastaveních se můžete dozvědět něco o přírodě, něco o konkrétním místě, něco o sobě. Máte možnost vyzkoušet si nějakou techniku oblasti sebepoznání či meditace. Na závěr průvodci shrnou důležité momenty a poznání, která pouť přinesla. Pořadatelem akce je Kruhcentrum, z.s. a Centrum života bez bariér – Kostra bez bariér.

Zbraslavičtí hasiči připravili bohatý program pro děti i dospělé

Kdy: 27. a 28. srpna, 19:30 a 11:00

Kde: Tréninkové hřiště, Zbraslavice

Za kolik: Zdarma

Sbor dobrovolných hasičů Zbraslavice má v těchto dnech napilno, protože připravit na víkend dvě velké akce je skutečná výzva. Na pátek 27. srpna zve všechny na 4. ročník Nočních závodů na tréninkovém hřišti ve Zbraslavicích, kde bude rušno i hned v ten další den, kdy čeká na děti plno soutěží na zábavném dni s hasičem a loučení s létem. Od 11 hodin budou přístupné pouťové atrakce za sníženou cenu, program jim zpestří i šermířská skupina Fexti, kouzelník Grino či vystoupení hudebních skupin Sonus a AC/CZ. Nebude chybět velkolepý ohňostroj.

Z MĚLNICKA

Hořín fest opět zaplní zámecké nádvoří hudebními fanoušky

Kdy: 28. srpna, 15:00

Kde: Zámek, Hořín

Za kolik: 300 korun

Sobotní odpoledne bude na nádvoří zámku v Hoříně patřit již pátému zámeckému Hořín Festu. Návštěvníci se mohou těšit na koncerty hned osmi interpretů, kterými jsou R. A. Š., Laura a její tygři, Keks, Civilní obrana, New Black Jack, Kamil Střihavka a The Leaders, Ferit a nakonec Wanastowi vjecy revival. Samozřejmostí bude také občerstvení.

Barevné léto pomůže Nedoklubku

Kdy: 29. srpna, 10:00

Kde: Kralupy nad Vltavou

Za kolik: Startovné 100 korun

Už tuto neděli mohou sportovci z Kralup a okolí pomoci těm nejmenším. Letní běh Barevné léto totiž startovné ve výši 100 korun věnuje organizace Nedoklubko, která podporuje rodiče předčasně narozených dětí a neonatologická oddělení českých nemocnic. Start běhu je u lávky na straně v Lobečku. Trasy 1 nebo 5 kilometrů mohou účastníci zdolat jak je jim libo. Během, chůzí, na kole či koloběžce. Ozvláštněním běhu pak budou balíčky s barvami, které je možné si objednat při registraci na běh na webu myteporazime.cz a které na sebe navzájem mohou běžci sypat.

Country Kaninafest opět podpoří Domov seniorů ve Mšeně

Kdy: 27. a 28. srpna, 16:00

Kde: Kanina

Za kolik: 150 korun

Již popáté se v Kanině u Kokořína sejdou příznivci country a všeho westernového. Country Kaninafest nabídne program, během nějž se na pódiu vystřídá 12 skvělých kapel. Zahrají například Cobblestone, SoVS, Utrejch, Duel Band, Od plotny skok, Bluegate, Monogram, Burizon a další. Doprovodný program pak nabídne country tance, cowboys na koních, western show, sokolníka s dravci, představení amerických ikon, jako jsou Ford Mustang, Harley Davidson, Jeep, Hummer či traktor Farmall, a mnoho dalšího. Osvědčenou lahůdkou bude dražba nože vykovaného přímo pro festival. Výtěžek z této dražby opět poputuje do Domova seniorů ve Mšeně.

Kralupské kulturní léto nezapomíná ani na seniory

Kdy: 28. srpna, 16:00

Kde: Dům s pečovatelskou službou, Kralupy nad Vltavou

Za kolik: -

Druhá neděle Kralupského kulturního léta bude věnovaná převážně seniorům. V areálu domu s pečovatelskou službou (ulice V Luhu) vystoupí se svou kapelou nestárnoucí Josef Zíma, dále pak skupina Cappella Vilda a v neposlední řadě také Markéta Wagnerová se svým sborem.

Běžci se sejdou v loděnici

Kdy: 29. srpna, 8:00

Kde: Loděnice, Neratovice

Za kolik: Startovné 200 korun

V neděli 29. srpna se bude konat již 5. ročník běžeckého závodu Memoriál Jana Fryce, kde již tradičně dospělí závodníci poběží trasu 10 km a děti pak dle věkových kategorií trasu 200 až 1000 metrů. Zázemí je na veslařské loděnici, registrovat se lze online nebo na místě od 8:00, start hlavního závodu je v 9:00. Všechny informace jsou k dispozici na webu na www.nerabeh.cz.

Z NYMBURSKA

V Pískovně budou chytat ryby mladí i dospělí

Kdy: 28. a 29. srpna, 6:00

Kde: Písková Lhota u Nymburka

Za kolik: -

Nadcházející víkend bude patřit v Pískovně nedaleko Pískové Lhoty u Nymburka rybářům. A to jak mladým, tak dospělým. V sobotu 28. srpna si tu dají dostaveníčko dospělí, děti pak Pískovnu „obsadí“ v neděli 29. srpna. Koná se tu totiž 6. ročník rybářských závodů O pohár předsedy Středočeského územního svazu. Po oba dny je časový program stejný. „Prezentace rybářů závodníků je vždy od 6 hodin, závodně se začne chytat s úderem osmé hodiny ranní,“ říká předseda středočeských rybářů Dušan Hýbner. Závody mladých mají dvě kategorie, a to do 15 let a od 16 do 18 let.

Operní pěvkyně zakončí festival v Bošíně

Kdy: 27. srpna, 19:00

Kde: Evangelický kostel, Bošín

Za kolik: -

Posledním koncertem letošního Mezinárodního letního hudebního festivalu Thurn Taxis Loučeň bude v pátek 27. srpna od 19 hodin vystoupení sólistky Pražského filharmonického sboru s klavírním doprovodem v bošínském evangelickém kostele. Svým altem zazpívá Ludmila Hudečková a na klavír ji doprovodí Radomír Melmuka.

Kapely rozproudí rockovou noc na fotbalovém hřišti

Kdy: 27. srpna, 18:00

Kde: Fotbalové hřiště, Opolany

Za kolik: 150 korun

V areálu fotbalového hřiště v Opolanech se bude konat Letní rocková noc. O hudební program se postarají skupiny Vendetta a Torrax.

Děti, zachraňte draka a potkejte se s Arabelou

Kdy: 28. srpna, 10:00

Kde: Zámek, Loučeň

Za kolik: 280 korun

Ještě v sobotu si mohou rodiny s dětmi užít České pohádkové léto na loučeňském zámku. Jak zachránit draka děti zkusí na interaktivní stezce v zámeckém parku plném pohádkových postav, čekají je dětské prohlídky zámku, pohádková výtvarná dílnička a divadelní scénky v amfiteátru. V pátek se navíc mohou návštěvníci v 10 hodin na nádvoří pozdravit s opravdovou pohádkovou Arabelou, která stráví noc na zdejším zámku. Vstup na celodenní program včetně labyrintária stojí 190 korun, základní vstupné s prohlídkou zámku stojí 280 korun.

Z PŘÍBRAMSKA

Rozloučí se s prázdninami

Kdy: 28. srpna, 15:00

Kde: Fotbalové hřiště, Hoděmyšl

Za kolik: Zdarma

V poslední prázdninovou sobotu od 15 hodin bude patřit fotbalové hřiště v Hoděmyšli Loučení s prázdninami, čili dětem. Návštěvníky čeká příjemné fotbalové odpoledne plné zábavy, soutěží a cen. O občerstvení bude postaráno a večer bude vše zakončeno opékáním špekáčků na ohni.

Podaří se Ainbo zachránit prales? Zjistěte v příbramském kině

Kdy: 28. srpna, 16:00

Kde: Kino, Příbram

Za kolik: 120 korun

Příbramské kino je tady opět s animákem pro děti. V sobotu 28. srpna to bude Ainbo: Hrdinka pralesa. Celý život Ainbo se odehrává uprostřed amazonské džungle a ona ji nade vše miluje. Jednoho dne však zjistí, že je její domov ohrožen hamižnými těžaři, kteří začali kácet vzácné stromy. S pomocí svých “andělů strážných,“ roztomilého a legračního pásovce Dilla a obtloustlého tapíra Vacyho se Ainbo vydává na záchrannou misi svého ráje. Podaří se jí najít moudrou matku pralesa želvu Motelo Mamu a společně s ní zabránit blížící se katastrofě?

Zabavte se na derby sedleckých a prčických týmů

Kdy: 28. srpna

Kde: TJ Sokol Sedlec-Prčice

Za kolik: Zdarma

Oslavit konec léta, zasoutěžit si a nebo se jen tak pobavit budete mít možnost na 21. ročníku tradičního klání sedleckých a prčických týmů v sobotu 28. srpna. Novinkou je pořádání většiny soutěží v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice, aby byly pro diváka, ale i pro některé soutěžící, kteří nezřídka v průběhu dne startují hned v několika disciplínách, přechody od jednoho sportoviště k druhému snazší a měli vše na jednom místě. Tradiční bude také večerní finále, kde by se měly znovu mezi sebou utkat soutěžící v pivní štafetě, přetahování lanem a samozřejmě i ženy v dámském trojboji. Po oficiálním vyhlášení výsledků pak vystoupí Kaktus Verde a po půlnoci bude zábava pokračovat diskotékou s DJ Chipem. Pro malé i velké diváky nebudou chybět ani oblíbení Páni ze Zvěřince se svým ohňovým představením.

Z RAKOVNICKA

Dočesná nebude jen o česání chmele

Kdy: 28. srpna, 8:00

Kde: Historická sušárna ve spodní návsi, Kolešovice

Za kolik: Zdarma

Přijďte si do Kolešovic vyzkoušet ruční česání chmele. Mimo toto vás čeká prohlídka sušárny chmele v provozu, posezení u muziky, kdy vám zahraje Helča a Tom a skupina Atomy. Chutné občerstvení a zábava zajištěna.

Již druhý Papůfest láká na gastronomické zážitky

Kdy: 28. srpna, 10:00

Kde: Tyršovo koupaliště, Rakovník

Za kolik: 100/300 korun

Na základě pozitivních ohlasů na první ročník se pořadatelé rozhodli uspořádat Papůfest číslo 2. Rakovník tedy opět zažije foodfestival a to poslední srpnovou sobotu na Tyršově koupališti. Těšit se můžete na stánky s jídlem, hvězdy české gastronomie, foodtrucky, dětský koutek, workshopy a spoustu dalšího.