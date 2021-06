Festival V lese fest je tu!

KDY: 25. června, 15:00

KDE: Na Medvědí louce U Stapu v lesoparku Borky, Kolín

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné

Obecně prospěšná společnost Prostor Plus a Školka v lese vás zvou na 3. ročník festivalu (nejen) pro rodiny s dětmi (Oslava konce školního roku a začátku prázdnin). Festival se koná v pátek 25. 6. od 15 do 21 hodin tradičně na Medvědí louce U Stapu v lesoparku Borky v Kolíně. Pohodové odpoledne plné radosti a aktivit to je V LESE FEST. Symbolem a jemným motivem 3. ročníku festivalu je proto bušící srdce a život jako takový. Skvělou zprávou je, že i přes bohatý program je vstupné zcela dobrovolné – podpořit můžete jednotlivé aktivity dle vašeho uvážení. Samotný vstup do areálu je zdarma. Festival se chystá v areálu medvědí louky U Stap baru v lesoparku Borky. Program začíná v 15 hodin a můžete se těšit na divadlo 100 opic, kapelu Chytej ušima, akrobatické vystoupení místních Flying Boys, taneční soubor Čercheničky či funkovou kapelu Pharamis. Děti se mohou těšit na čtení pohádek či otevření nové naučné stezky Školky v lese – stezka veverky Agáty. Nebudou chybět ani Vlesefestové dílničky, kadeřnictví či kolotoč řezbáře Matěje. O dobré občerstvení se postarají lokální prodejci a v kaštanové aleji si mohou návštěvníci koupit drobné rukodělné radosti na mini trhu od regionálních výrobců. Celým odpolednem budou provázet moderátorky Naty & Bibi. Festival bude realizován dle aktuálních vládních opatření týkajících se COVID 19.

V letním kině se vydáte Vzhůru za sny

KDY: 25. června, 19:00

KDE: Letní kino Nebovidy - tvrz

ZA KOLIK: -



Život dvanáctileté holky Míny se obrátí vzhůru nohama hned nadvakrát. Poprvé, když proti své vůli dostane nevlastní sestru Jenny. Ta je stejně stará jako ona, zničehonic se přistěhovala, je strašně otravná a všichni očekávají, že se z nich stanou nejlepší kamarádky. A pak podruhé, když ve spaní během jednoho snu objeví senzační tajemství. Přijde totiž na to, jak vlastně sny vznikají. Díky šťastné nehodě zjistí, že svět snů má podobu nekonečných filmových studií, které připomínají Hollywoodskou továrnu na sny. A že každý z nás tam má vlastní filmový štáb a režiséra svých snů. Samozřejmě je ohromena, se všemi pracovníky a pomocníky snových filmových studií se seznámí, nechá si všechno pěkně vysvětlit a taky ukázat sny svých blízkých. A potom ji k hrůze všech lidí ze štábu napadne to, co asi každého. Co se stane, když zkusí ovlivnit snění někoho jiného a zasáhnout do jeho scénáře? Tady přidat něco legračního a tady něco trošku strašidelného? Jde to! Je to úžasný objev, který slibuje obrovskou zábavu. Upřímnou, ale i škodolibou. Mína se rozhodne měnit sny svojí nevlastní sestře Jenny a trochu jí to nandat. Nejdřív trošku, pak o něco víc. Vždyť je tak nesnesitelná! Zahrávat si s lidskými sny může mít ale velké následky. Ve světě, kde se staví sny, čeká nakonec Mínu i její nevlastní sestru obrovské dobrodružství. Představivost a fantazie jsou v tomto případě pouze začátek.

Hudba se vrací do Kolína

KDY: 26. června, 13:00

KDE: Karlovo náměstí, Kolín

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné

„Stýská se vám po kultuře, hudbě a krásných zážitcích? Nám moc, a také nás mrzí, že se již druhý rok nemohl uskutečnit tradiční festival Kmochův Kolín. A proto jsme pro vás uspořádali koncert s názvem HUDBA SE VRACÍ DO KOLÍNA.“ Přijďte v sobotu 26. června 2021 na Karlovo náměstí v Kolíně prožít hudební den od 13 do 22 hodin hned se sedmi kapelami najednou. Celým koncertem vás bude provázet moderátor, hudebník a herec Petr Vondráček. Těšit se můžete na Městskou hudbu Františka Kmocha Kolín, Kolínský Big Band s hostem Petrem Vondráčkem, Orchestr Jaroslava Ježka, Dechový orchestr ZUŠ Horní Počernice, Dechový orchestr ZUŠ Chlumec nad Cidlinou, Březovanku a Starostovu dvanáctku. Akce se bude konat za dodržení aktuálních protiepidemických opatření.

Poznejte Ratboř, včera, dnes a zítra

KDY: 26. červa, 14:30

KDE: Park Starého zámku rodiny Mandelíkovy, Ratboř

ZA KOLIK: -



Odborná střední škola podnikání a mediální tvorby Kolín s.r.o. a obec Ratboř pořádají RATBOŘ, VČERA DNES A ZÍTRA. Akce se koná v parku Starého zámku rodiny Mandelíkovy. Farmářský a řemeslný trh budou provázet aktivity pro děti, bude se hrát i tancovat. A třešničkou na dortu večerní koncert Luboše Pospíšila, člena Beatové síně slávy!

Vydejte se na cyklokros do Nesměně

KDY: 26. června, 14:00

KDE: U Hájenky, Nesměň

ZA KOLIK: Startovné 50 Kč

Zábavný den na kolech je tu a je pro celou rodinu. Start bude U Hájenky směr Církvice – Habr. Připraveny jsou dráhy pro děti na odrážedlech, děti na menších kolech, zkušené kolaře, dospělé (případně děti 10+ let s rodiči). Nebojte, trasy je možné mezi sebou kombinovat a rozhodnout se až dle aktuální situace a stavu cest. Startovné zahrnuje medaili a diplom. Občerstvení bude zajištěno v cíli – točené pivo, limo, frisco, birell, grilované maso a další. U obecního domu bude umístěno několik zájmových aktivit pro děti.

Zabavte děti s Národním muzeem

KDY: Kdykoliv

KDE: NM.cz

ZA KOLIK: Zdarma



Jestli se zrovna nemůžete vydat do Národního muzea, nevadí. Podívej se do něj s dětmi online z počítače Čekají na vás, a hlavně vaše děti prohlídky výstav, tvoření, soutěže a Honzíkem s Fany! Pro děti je připravené Malované muzeum, Muzeohraní, Učení se s muzeem nebo Nakouknutí do muzea.