Do Kolína se o víkendu sjedou Amazonky a Amazonečky

KDY: Celý víkend

KDE: Kolín

ZA KOLIK: Zdarma

Během víkendu 3. a 4. července bude Kolín hostit tradiční jezdecké skokové závody pod názvem AMAZONKA – Libich 2021. Letos se uskuteční již úctyhodný pětadvacátý ročník. Závodit se bude oba dva dny. Jezdci a jezdkyně se na kolbišti kolínské jízdárny v areálu za nemocnicí se svými koňmi utkají v několika soutěžních kategoriích rozdělených dle obtížnosti a výšky skoků. Pořadatelé připravili opět nabitý program. V rámci víkendových závodů proběhne v Kolíně další kolo Středočeské jezdecké ligy. Vyvrcholením pak bude poslední nedělní soutěž, které se mohou účastnit pouze ženy. V neděli zahájí závody otevřené soutěže kategorií ZM (90 cm) a Z (100 cm). Na neděli je pak kromě ostatních kategorií naplánována speciální soutěž stupně Z (100 cm) pod názvem AMAZONEČKA 2021, přístupná pouze dívkám do 18 let, a to na koních, kteří v posledních dvou letech nestartovali v soutěži L a vyšší. Následuje soutěž ZL (110 cm) a po ní L* (115 cm) nazvaná CENA MĚSTA KOLÍNA. Vyvrcholením celé dvoudenní akce bude nedělní hlavní závod AMAZONKA - Libich 2021 obtížnosti S* s překážkami ve výšce 125 cm určený ženám, juniorkám, dívkám a mladým jezdkyním na koních bez omezení.

Užijte si pravidelné prohlídky Práchovny

KDY: Víkend, od 10:00

KDE: Kolín

ZA KOLIK: -



Máte rádi pohled na město a řeku z výšky? Od června je opět pravidelně otevřena vyhlídková věž Práchovna. Navštívit ji můžete každou sobotu v době 10–17 hodin a v neděli 10–16 hodin. Zavřeno bude pouze v případě velmi špatného počasí. Přijďte si prohlédnout pozdně gotickou věž, která dříve sloužila jako předsunuté opevnění kolínského hradu. A nenechte si ujít jedinečný pohled na Labe, chrám sv. Bartoloměje a centrum města.

Chinaski rozezní Kolín

KDY: 3. července, 17:00

KDE: Kmochův ostrov Kolín

ZA KOLIK: 590 Kč

Stejně jako vloni se Chinaski během letních měsíců vydají na turné po krásných místech Česka do amfiteátrů, zahrad, parků a letních kin, kde si s kapelou užijete skvělé koncerty pod širým nebem. Vždy se dvěma předkapelami, vždy od podvečera až do noci.

První retro diskotéka roku 2021 je tu

KDY: 3. července, 19:00

KDE: Tři Dvory, Přírodní koupaliště

ZA KOLIK: Zdarma



První velká retro diskotéka letošního roku je tu. Největší hity 80. – 90. let rozezní již tuto sobotu Tři Dvory. Těšit se můžete na speciální bloky největších československých hitů, dva bary a rozšířený sortiment nápojů. K dobré náladě vám zahrají DJ Dejvy a DJ Exx.

Zhlédněte film Služebníci z pohodlí domova

KDY: 4. července, 21:00

KDE: MojeKinoLive.cz

ZA KOLIK: 110 Kč

Píše se rok 1980. Michal a Juraj jsou dva studenti bohoslovecké fakulty v totalitním Československu. Jejich učitelé ze strachu před zrušením kněžského semináře vychovávají bohoslovce do podoby vyhovující komunistické straně. Každý z mladých seminaristů se musí rozhodnout, zda podlehne pokušení a zvolí si snazší cestu kolaborace, nebo si zachová svoji víru a stane se předmětem nátlaku Státní bezpečnosti.