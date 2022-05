BENEŠOVSKO

Rybáři pořádají svůj ples

Kdy: 29. dubna, 20:00

Kde: Týnec nad Sázavou

Za kolik: 200 Kč

Český rybářský svaz Týnec nad Sázavou připravil na pátek 29. dubna tradiční rybářský ples. K tanci a poslechu hraje kapela Horvath Band, návštěvníky čeká také bohatá tombola.

V tábořišti U Hrocha bude pálení čarodějnic

Kdy: 30. dubna, 18:00

Kde: Tábořiště U Hrocha Sázava

Za kolik: Zdarma



I v tábořišti U Hrocha se v sobotu 30. dubna sejdou čarodějnice. V 18 hodin začne pohádka pro nejmenší, v devatenáct hodin bude zapálený oheň a zahraje kapela SPB. Občerstvení je zajištěno.

Benešovský jarmark nabídne bohatý doprovodný program

Kdy: 1. května

Kde: Benešov

Za kolik: Zdarma

Benešovský jarmark se uskuteční v neděli 1. května pod záštitou starosty města od 9:00 hodin na Masarykově náměstí v Benešově. V doprovodním programu vystoupí Fešáci, Lenny, Yo Yo Band, Xindl a další. Na Malém náměstí bude Staročeský jarmark s dobovým stánkovým prodejem i zajímavý program pro děti. Stánkový prodej se bude tisknout k ulici Vnoučkova, Nová Pražská a Tyršova. Na parkovišti pod brankou bude připraven lunapark V případě zájmu o prodej na Benešovském jarmarku kontaktuje Turistické informační centrum Benešov. Email: infocentrum@kicbenesov.cz.

BEROUNSKO

Klub Labe rozduní hořovické kapely Akrobat a Ravenlaw

Kdy: 29. dubna, 20:00

Kde: Klub Labe, Hořovice

Hořovický Klub Labe hostí v pátek 29. dubna koncert dvojice domácích kapel. Od 20 hodin se představí hard-rocková hudební skupina Akrobat ve složení Miloň Ekl „Cháron“ (baskytara, zpěv), Libor Najman „Šnek“ (klávesy), Mirka Kasíková (zpěv), Víťa Rampas (bicí) a Honza Jílek (kytara). „Akrobat stále žije a jeho rockové tluče možná ještě hlasitěji než dřív,“ uvádí skupina, se kterou se představí na pódiu ještě taktéž hořovická kapela Ravenlaw. Ta veřejnosti nabídne pro změnu power-metal. Začátek koncertu je ve 20 hodin.

Děti si opečou buřty a zasoutěží

Kdy: 29. dubna, 17:00-20:00

Kde: Králův Dvůr



Město Králův Dvůr pořádá pro své občany v sobotu 30. dubna pálení čarodějnic. To se uskuteční u místního zámku, přičemž začíná v 17 hodin. Pro děti bude zdarma připraveno opékání špekáčků. Malí návštěvníci si zároveň užijí soutěže, které uvede DJ Moravec.

BOLESLAVSKO

Řemesla zaplní zámek

Kdy: Do 31. srpna

Kde: Městské muzeum, Mnichovo Hradiště

Městské muzeum přináší výstavu řemesel „Ten umí to, a ten zas tohle…“. Návštěvníci se tak mohou těšit na práci práci kováře, řezníka, pekaře, cukráře, zedníka, mlynáře, truhláře, tesaře, ale i kominíka, koláře, nebo bednáře. Kromě vybavení, které ke svým pracím jednotliví řemeslníci potřebovali, uvidí na výstavě také místní historické fotografie a konkrétní výrobky těchto živnostníků, které vyrobili přímo zde u nás ve městě. Seznámí se tedy i s jmény řemeslníků z Mnichova Hradiště.

Velmistr se vrací s novou šifrou

Kdy: Po celý rok

Kde: Městská knihovna a Muzeum Bakovska, Bakov nad Jizerou



Městská knihovna Bakov nad Jizerou a Muzeum Bakovska zvou na třetí ročník celosezónní hry „Velmistrova šifra“. Dobrodružná hra probíhá v historickém centru města, je však zvolena jiná trasa, než tomu bylo v loňském roce. Také způsob, jakým se hráči dostanou k pokladu, je jiný. Hra začíná v budově knihovny a muzea, kde hráči obdrží pergamen s hádankami, podle kterých symboly hledají.

Užijte si detektivku v Zahradě

KDY: 30. dubna 13:30-17:00

KDE: Ekocentrum Zahrada, Mladá Boleslav

ZA KOLIK: 50 kč

"Milí detektivové, při našem novém pátrání objevíme, který živočich či rostlina je v naší přírodě původním druhem a kdo se k nám přistěhoval. Budeme pátrat, odkud k nám tito návštěvníci přicestovali, jakou urazili vzdálenost a jak se jim u nás daří," zvou pořadatelé. "Zjistíme, zda je vhodné tato individua přikrmovat či kdo z nich je dobrý soused. Na závěr vás čeká taky dílnička. Rodiče s dětmi procházejí Zahradou a na jednotlivých stanovištích plní samoobslužně zadané úkoly a doplňují si list detektiva," dodávají.

Vyražte na jubilejní Mladoboleslavskou padesátku

KDY: 30. dubna od 6:00

KDE: Sportovní hala, Mladá Boleslav

ZA KOLIK: Od 30 Kč



Klub českých turisů Mladá Boleslav vás zve na jubilejní 50. ročník pochodu Mladoboleslavská padesátka. Od boleslavské sportovní haly se vyráží na pěší trasu v 6 hodin ráno, cyklisté začínají o hodinu později. Pěší trasy jsou od 9 do 49 kilometrů, cyklistické od 20 do 90.

KLADENSKO

Silná vozidla budou zápolit s terénem v pískovně u Černuce

Kdy: 30. dubna a 1. května

Kde: Černuc

Za kolik: 50-250 Kč

Do Černuce u Velvar zavítá závod šňůry s názvem Truck Trial. Jedná se o klání, kdy vozidla překonávají před zraky diváků v extrémním terénu přírodní nebo uměle vytvořené překážky. Dějištěm druhého závodu letošní sezóny bude černucká pískovna Taum. V sobotu se bude soutěžit od 9.30 do 18 hodin, v neděli pak od 8.45 do 16 hodin. Za vstupné dají příchozí 250 korun, děti 100 korun, držitele ZTP vyjde lístek na 50 korun.

Navštivte retro výstavu kočárků a hraček

Kdy: Po celý víkend 10:00

Kde: Oáza, Lidice

Za kolik: Vstupné dobrovolné



Máte rádi retro věci a často vzpomínáte na své dětství? V Lidicích v sobotu začíná 4. ročník výstavy retro kočárků a hraček z minulého století ze sbírky Jany Hanzlíkové - Pernerové.

Kladno hostí Polegym Party a Cup

Kdy: 30. dubna a 1. května

Kde: Kino Sokol, Kladno

Kladenské taneční studio Polegym pořádá v sobotu 30. dubna Polegym Party. Od 14 do 18 hodin se v Kině Sokol představí kurzistky studia v tanečních vystoupeních ve vzdušných sportech: pole dance, tedy tance na tyči, ariel hoopu – akrobacie na kruzích a fly yogy – elegantního tance na šálách. „Rádi bychom vás pozvali na ochutnávku ne zcela tradičních sportů,“ uvedli organizátoři. Den poté, tedy v neděli se na stejném místě koná Polegym Cup, první ročník soutěže konané pod záštitou Czech Pole Championship. Od 8:30 do 21 hodin vystoupí elitní, profesionální i amatérští soutěžící z celé republiky.

KOLÍNSKO

Zažijte Mistrovskou lekci

Kdy: 29. dubna, 19:00

Kde: Divadlo Kolín

Za kolik: 330-430 Kč

Hraje Městské divadlo Mladá Boleslav. Osobitá "rekonstrukce" jedné z veřejných lekcí zpěvu, které počátkem 70. let dávala slavná sopranistka Maria Callas na newyorské Juilliard School vybraným žákům. Výjimečná žena, výjimečná umělkyně, operní diva, která zažila úplný vrchol i pád až na dno… V hlavní roli exceluje česká operní diva Dagmar Pecková, která sama ví, co život na operních prknech přináší.

Bylo nebylo… povypráví Štístko a Poupěnka

Kdy: 30. dubna, 15:00

Kde: Městský společenský dům, Kolín

Za kolik: 250 korun



Štístko a Poupěnka vás znovu provedou fantastickým světem pohádek v představení Bylo nebylo. „Nejmenším broučkům ukážeme, jak dělají zvířátka v písničce A co dělá. Taky se naučíme, že bychom si raději měli čistit zoubky, aby nás nenavštívil Kazizub Auvajs. Konečně se dozvíme, jak to dopadlo s Karkulkou, když se dostala do babiččina domečku v písničce Červená Karkulka 2. Zachráníme princeznu, porazíme draka, zkrátka nevzdáme to a pomůže nám s tím Princ Bajaja. Zasmějeme se Pejskovi a kočičce a jejich nekonečné honičce. Seznámíme se se spoustou hudebních nástrojů a bude to Paráda. Taky budeme papat zdravé jídlo a cvičit s písní Papám, papám. Zatančíme si s novinkou Prázdniny a oprášíme osvědčené hity jako Stonožka Ponožka, Tanči tanči, Bláznivý den a Kamarádi,“ zvou Štístko a Poupěnka. Představení vhodné pro děti od 2 let.

Pobavte se s čarodějnicemi v Českém Brodě

Kdy: 30. dubna, 17:00

Kde: Hřiště u 1. ZŠ Český Brod

Za kolik: Zdarma

Českobroďák, TJ Slavoj Český Brod a město Český Brod vás zvou na tradiční Čarodějnice. Těšit se můžete na soutěž o nejhezčí masku, opěkání buřtů, dětský kolotoč a kozí taxi.

Provětrejte svá kola

Kdy: 30. dubna, 10:30

Kde: Start na náměstí Smiřických, Kostelec nad Černými lesy



Je tu 19. ročník Jarního kosteleckého Kolvětrání. Z kosteleckého náměstí se v sobotu odstartuje v 10:30 hodin. Trasy jsou dlouhé od 10 do 50 kilometrů, děti do 12 let musejí jet s doprovodem a povinností je cyklistická výbava.

Sportovní den mládeže s TAJV v Kouřimi

Kdy: 30. dubna, 10:00

Kde: Sportovní hala, Kouřim

Za kolik: Vstup zdarma

Semifinálový sportovní turnaj Sportovní den mládeže (6-12 let) s TAJV v Kouřimi je v současnosti největší sportovní projekt pro děti a mládež v 250 obcích České republiky, který se koná pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Národní sportovní agentury a Krajského úřadu Středočeského kraje. Účastníci turnaje soutěží nejprve společně v pěti sportovních aktivitách (fotbal, florbal, házená, frisbee, tenis), kdy následně 3 nejúspěšnější finalisté z Kouřimi obdrží nominaci na prosincové Národní finále v Poděbradech.

Navštivte 13. Fler jarmark

Kdy: 1. května, 9:00

Kde: Farnost Český Brod, Oranžová zahrada

Za kolik: Vstupné dobrovolné



V Oranžové zahradě se můžete těšit na originální autorské výrobky od regionálních i přespolních tvůrců a kretivní dílničky nejenom pro děti. Budou zde připraveny také dobroty od místní Kavárny U Madony. Vstupné je dobrovolné a pod záštitou Konta Bariéry poputuje na neuro-rehabilitační programy malé pacientky z našeho regionu.

KUTNOHORSKO

Kostel sv. Jakuba otevře sezónu přednáškami a koncertem

Kdy: 29. a 30. dubna, 10:00

Kde: Kostel Církvice

Za kolik: Koncert 150 Kč

Přijďte na 4. ročník otevírání turistické sezóny v Kostele sv. Jakuba v Jakubu v poslední dubnový den. Od od deseti do patnácti hodin budou probíhat pravidelné prohlídky kostela vždy v půl a v celou hodinu, vstupné je dobrovolné. V pravé poledne se rozezvoní oba jakubské zvony. V šestnáct hodin vystoupí gregoriánský soubor Schola Cantus Gregoriani. Vstupné na odpolední koncert je 150 korun, kapacita je čtyřicet osob, rezervovat si místo můžete na www.sedlec.info. Pořadatelem akce je Římskokatolická farnost Kutná Hora – Sedlec.

Zabavte se u pokračování české komedie Po čem muži touží

Kdy: 30. dubna, 19:00

Kde: Kino Kutná Hora

Za kolik: 140 Kč



Volné pokračování české komedie Po čem muži touží 2 pobaví návštěvníky kutnohorského kina už v sobotu 30. dubna. V prvním filmu se hlavní hrdina Karel Král ocitl v ženském těle. Ve druhém poznáváme Annu Polívkovou jako Irenu Kopáčovou, psycholožku, specialistku na partnerské vztahy. A nutno říct, že neprožívá zrovna dobré období. Její doporučení klientům se trochu míjejí účinkem, Irena dostává výpověď z nájemní smlouvy v domě, kde má ordinaci a vzápětí přistihne svého přítele při nevěře. Najde řešení na své trable?

MĚLNICKO

Dětská bavičská dvojice Štístko a Poupěnka přiveze zábavu do Mělníka

Kdy: 1. května, 10:00

Kde: Kulturní centrum, Mělník

Štístko a Poupěnka zavedou v neděli 1. května děti do pohádky, a to prostřednictvím představení s názvem Bylo nebylo. Program začíná v Mělnickém kulturním centru v 10 hodin. „Nejmenším broučkům ukážeme, jak dělají zvířátka v písničce A co dělá. Taky se naučíme, že bychom si raději měli čistit zoubky, aby nás nenavštívil Kazizub Auvajs. Konečně se dozvíme, jak to dopadlo s Karkulkou,“ lákají účinkující. Představení je pro děti od 2 let.

Malí i velcí běžci změří své síly v sobotu ve veltruském parku

Kdy: 30. dubna, 9:00

Kde: Park Veltrusy

Za kolik: 50-250 Kč



Běh veltruským parkem je na programu poslední dubnový den, tedy v sobotu 30. dubna. Odstartovat budou moci zájemci od místního letního kina, přičemž na děti čekají trasy dlouhé od 50 do 1500 metrů, na dospělé pak cesty dlouhé 3, 5 nebo 10 kilometrů. Účastníci, kteří se přihlásí online, zaplatí za účast 200 či 30 korun (děti). Na místě bude startovné stát 250 a 50 korun. Starty dětských závodů jsou naplánovány na 9. hodinu, dospělí budou závodit od 11.30 hodin.

Turisté se z Kralup vydají na 26. pochod Dvořákova Nelahozeves

Kdy: 1. května

Kde: Kralupy nad Vltavou

Za kolik: 20 Kč

Klub českých turistů Kralupy nad Vltavou a TOM 3511 Vltavský paprsek pořádají v sobotu 1. května pochod Dvořákova Nelahozeves. Bude se jednat o již 26. ročník této akce. Start je možný v době od 7.30 do 10 hodin, a to od kralupského městského úřadu. Na účastníky budou čekat trasy dlouhé 8, 10, 12 a 25 kilometrů. Jednotlivé trasy si lze prohlédnout na www. kralupska-turistika.cz/kct. Cíl bude opět v Krapupech, a to na turistické základně KČT v ulici Ke Koupališti. Jednotné startovné je 20 korun, přičemž se platí v cíli.

NYMBURSKO

Výstava Procitání končí

Kdy: 29. dubna, 14:00-22:00

Kde: Foyer kina Sokol, Nymburk

Ágnes Čechová. Sára Chalupová. Šimon Roubal. Jakub Červenka. Vztahování se. Hledání. Objevovaní nového. Nacházení vztahů. Procitání. K místu. K lidem. K sobě. Čtyři mladí fotografové s využitím (nejen) jejich oblíbeného média mapují a pro sebe si objevují nová místa, se kterými přicházejí do kontaktu. Pomocí fotografie vytvářejí nové vztahy, do kterých následně zasahují, nebo je nechají být tak, jak k nim přišli.

Užijte si odpoledne s Mimi a Lízou

Kdy: 30. dubna, 16:00

Kde: Kino Sokol, Nymburk

Za kolik: 110 Kč



Odpolední akce pro děti v kině spojená se swapem hraček, dětskou dílnou a projekcí nového filmu nymburské společnosti Maurfilm MIMI &LÍZA - ZAHRADA. Dejme věcem jestě šanci, ať neleží netknuté, ale slouží dál. Děti mohou přinést hračky, které nevyužívají a najdou si jiné, které jim přinesou radost. Potěšíte děti i vaši peněženku a ještě pomůžete přírodě. Swap a dětská dílna je od 14 hodin zdarma, filmová projekce od 16 hodin. Film pro nejmenší diváky MIMI & LÍZA – ZAHRADA je o nejlepších kamarádkách, které se vzájemně učí velkorysosti, toleranci a otevřenosti k celému světu a jeho pestrosti.

Užijte si tradiční Hasičské čarodějnice

KDY: 30. dubna, 16:30

KDE: Na Špičce, Nymburk

ZA KOLIK: Vstup zdarma

Tradiční Hasičské čarodějnice Na špičce v Nymburce pořádají po dvouleté pauze opět Hasiči Nymburk společně s agenturou Krejčíka Honzy za velké podpory města Nymburka a za pomoci Technických služeb Nymburk. Každá účastnice sletu čarodějnic je povinna před letem projít technickou kontrolou s koštětem. Krejčík Honza asi připravil Čarodějnickou abecedu slušného chování a jako hosty na vystoupení a zapálení ohně pozval dvě pražské muzikálové zpěvačky, jmenují se Adéla Wegschmiedová Dessi Veverková, které zazpívají hity ze slavného amerického muzikálu Wicked - Čarodějky. Nakonec slavnostně společně zapálí oheň. Občerstvení je samozřejmě zajištěno, akce je vhodná pro celé rodiny děti i dospělé.

Herci na cestách: Film Promlčeno míří do Nymburku

KDY: 30. dubna, 17:00

KDE: Kino Sokol, Nymburk



Setkejte se naživo nejen s Vilmou Cibulkovou. Týden po uvedení Betlémského světla samotným Janem Svěrákem míří do Kino Sokol Nymburk režisér Robert Sedláček spolu s herci Vilmou Cibulkovou, Julií Šurkovou, Karlem Jirákem a Justinem Svobodou, aby uvedli český thriller Promlčeno. Napínavý zážitek slibuje nejen film s Karlem Rodenem a Igorem Barešem, který se zcela nezvykle odehrává téměř v reálném čase. Návštěvníci budou mít právě v sobotu od 17 hodin šanci získat nový iPhone, filmový plakát s podpisy Karla Rodena a Báry Bočkové, víno ze speciální edice Karla Rodena s jeho podpisem a další ceny od generálního partnera filmu firmy Tera. Užijte si další premiéru v nových sedačkách!

PŘÍBRAMSKO

Pořádají koncert k výročí školy

Kdy: 1. května, 17:00

Kde: Rožmitál pod Třemšínem

Za kolik: Vstupné dobrovolné

V galerii Podbrdského muzea v Rožmitále pod Třemšínem se v neděli 1. května od sedmnácti hodin uskuteční Slavnostní koncert k výročí 70 let Základní umělecké školy Jakuba Jana Ryby. Zahrají a zazpívají učitelé i bývalí absolventi školy. Vstupné je dobrovolné. Místa k sezení si můžete rezervovat telefonicky nebo osobně v muzeu.

Hornické muzeum pořádá Příbramské hornické slavnosti

Kdy: 29. a 30. dubna

Kde: Příbram



Cech příbramských horníků a hutníků ve spolupráci s Hornickým muzeem a Divadlem A. Dvořáka připravuje Příbramské hornické slavnosti spojené se 133. skokem přes kůži. Dvoudenní oslavy začínají v pátek 29. dubna. Slavnostní zahájení je oproti původně avizovanému programu o půl hodiny posunuto na 14 hodin. Právě do kulturního domu, respektive do kina, nás zavede také druhý den slavností. Na sobotu 30. dubna je připraveno promítání dokumentárních filmů o příbramském hornictví a hutnictví. Promítat se bude v čase od 10 a 13.30 hodin.

V Sedlčanech vystoupí Štefan Margita

Kdy: 1. května

Kde: Kulturní dům Sedlčany

Za kolik: 490 Kč

Květen zahájí sedlčanský Kulturní dům Josefa Suka koncertem Štefan Margita – Intimity. Operní pěvec, tenor se z operního světa poprvé vydá do světa šansonu! Pro svoje fanoušky si tentokrát připravil více než hodinový koncert plný zcela nových písní, které pro něj napsal zpěvák a skladatel Michal Kindl. O hudební doprovod se postará sám autor a klavírista Michal Kindl a výborná violoncellistka Iris Moris.

RAKOVNICKO

Písničkář Mirek Kemel přiveze svou tvorbu do pecínovské hospody

Kdy: 29. dubna, 20:00

Kde: Hospoda Na růžku, Nové Strašecí

Za kolik: 300 Kč

Hospoda Na Růžku, kterou veřejnost nalezne v Pecínově, části Nového Strašecí, láká na páteční koncert. Příchozí si zde budou moci užít vystoupení písničkáře Mirka Kemela s kapelou. „Jde o hudbu poeticky melancholickou, ale také zvukomalebnou a niternou. Hudební projev je písničkářský a plný silných melodií i originálních aranží. Koncert bude mimořádnou příležitostí si poslechnout muziku, která je neotřelá a kdo ji nezná, toho určitě velmi příjemně překvapí,“ uvedli organizátoři.

Na desáté Párty pro tebe zahraje pětice kapel

Kdy: 29. dubna, 18:00

Kde: Dům osvěty, Rakovník

Za kolik: 200 Kč



Pořádný hudební nářez čeká hudební fanoušky v sobotu 29. dubna v rakovnickém Domu osvěty. Na programu je totiž desátý ročník koncertní akce s názvem Párty pro tebe. Na pódiu se představí stochovská hard rocková skupina Mentol, křivoklátská hard rock-punková kapela Enormic, rakovnické posthardcore-alternative uskupení Phobos, stochovská parta E.O.S. hrající hardcore-metal nebo rock'n'roll-hard rockoví Kladeňáci Wicked Dolls.