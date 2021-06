Oslavte Den dětí se zábavnou trasou

KDY: Do 1. června

KDE: Kouřim

ZA KOLIK: Zdarma

Z důvodu stávajících opatření si město Kouřim připravilo pro děti zábavnou trasu. Ta začíná v Podskalí u mostu. Na trase naleznete různé úkoly, takže psací potřeby a papír s sebou. Odpovědi si zapisujte a následně je zašlete na soutez@mestokourim.cz nebo je předejte v podatelně města (se svou adresou). Každý úspěšný luštitel, který zašle či předá své odpovědi do 1. června (včetně) získá malou odměnu. Více informací a mapu naleznete na www.mestokourim.cz.

Páteční Deník s TV magazínem.Zdroj: Deník

Noc kostelů proběhne i v Kolíně

KDY: 28. května

KDE: Katedrála sv. Bartoloměje

ZA KOLIK: Zdarma



Program:

18:00 – 21:00 Volná prohlídka kostnice

18:00 – 21:30 Volná prohlídka chrámu

18:30 – 19:00 Krátká promluva o historii kostela

19:00 – 21:00 Hudební doprovod (smyčcové kvarteto, varhany, sólový zpěv)



Jeden z největších gotických kostelů v Čechách mimo Prahu vznikal postupnou výstavbou během více než 150 let. Kromě rané a vrcholné gotiky dnes zejména jeho vnější vzhled ovlivňuje novogotika 19. a počátku 20. století.

Přijďte si nakoupit na Blešák na vzduchu

KDY: 29. května, 9:30-12:30

KDE: Komenského park, Kolín

ZA KOLIK: Zdarma

Přijďte na první Blešák na vzduchu v roce 2021 a dejte věcem druhou šanci. Přijďte prodat své nepotřebné věci, ulovit něco užitečného, co potřebujete nebo co vás okouzlí. Potkejte sousedy, staré přátele a zajímavé lidi. Užijte si příjemnou atmosféru. K tomu napomůže občerstvení a dobrá káva. Organizátoři vítají místní tvůrce, umělce, podniky a neziskovky. Pokud k nim patříte, stačí se organizátorům ozvat. Bleší trh je zaměřen hlavně na soukromé osoby, organizátoři z něj nechtějí dělat monstr bleší trhy pro překupníky. Pokud chcete prodávat něco, v čem podnikáte, ozvěte se také předem na blesaknavzduchu@gmail.com Vstup pro nakupující i prodejce je zdarma. Rozložte deku, stolek, stojan a prodejte, co vám doma přebývá.

Navštivte tradiční chovatelské trhy ve Štítarech

KDY: 30. května, 6:00-11:00

KDE: Štítary

ZA KOLIK: Zdarma



Pravidelné nedělní trhy pořádané ve Štítarech, na kterých můžete koupit, prodat, či vyměnit – králíky, hrabavou a vodní drůbež, holuby, okrasné a exotické ptactvo, psy a kočky, fretky, králíčky a další drobné zvířectvo, chovatelské výrobky a výpěstky (ovoce, zeleninu, vejce, med, ořechy…), chovatelské potřeby a krmiva. Zajištěn je výkup ptactva. Tradiční chovatelské trhy se konají každou neděli. K návštěvě trhů Vás srdečně zvou pořadatelé.

Ivan Trojan je Šarlatán

KDY: 29. května, 20:30

KDE: MojeKinoLive.cz

ZA KOLIK: 100 Kč

Program online kina Moje kino Live nabídne české životopisné drama Šarlatán natočené v režii Agnieszky Holland. Film nabídne pohled do života Jana Mikoláška, jehož si zahrál Ivan Trojan, výjimečného muže obdařeného léčitelskými schopnostmi na pozadí dobových událostí. Na Mikoláška se v průběhu několika desetiletí obracely s prosbou o pomoc tisíce lidí ze všech společenských vrstev včetně nejvýznamnějších osobností politického i kulturního života. Jeho mimořádné schopnosti jsou však vykoupeny bojem s vlastními démony. Léčitelství je jeho vnitřní spásou a ochranou před sebou samým.

Tajemství pohádek se odkryjí na přednášce

KDY: 30. května, 19:00

KDE: SMSticket.cz

ZA KOLIK: 230 Kč



Přednáška Martina Skály přiblíží jazyk a výchovný potenciál pohádek optikou hlubinné psychologie. Lektor je psycholog s dlouholetými zkušenostmi s prací s mimořádnými stavy vědomí a jejich symbolickým vyjádřením v mezilidských vztazích, v duši člověka, umění, kultuře a společnosti. Je autorem technicky symbolických konstelací, členem odborné rady České společnosti pro analytickou psychologii, zakládajícím předsedou Českého institutu pro analytickou psychologii, české skupiny IAAP, Mezinárodní asociace analytických psychologů a také autorem mnoha příspěvků v odborných publikacích, časopisech a na konferencích.

Pusťte si záznam inscenace „A kde ty bydlíš?“

KDY: 27. - 30. května

KDE: GoOut.net

ZA KOLIK: 50 Kč

Něco oželet, něco si přát. Touha po totální nezávislosti, boj o přežití v extrémních podmínkách, reality show, Marie Kondo, obchod s výtvarnými potřebami. Vyber si: V paneláku s kamarádkou, co chce otěhotnět, ve sklepním bytě u vlakového nádraží, s uřvanými sousedkami, nebo na návštěvě u rodičů na dobu neurčitou? Co dělá na dvoře ta skříň? A čas mezitím plyne a všude trochu jinak. Počet obyvatel planety roste. Existují plány a koncepty bydlení budoucnosti, kdy lidé ve městech budou moci efektivně sdílet své domovy. Zároveň roste trend cílené izolace od ostatních, stěhování na venkov, meditace v lese a pečlivé ochrany osobního prostoru. A pak jsou ti, co si nemohou vybírat, nedosáhnou na hypoteční úvěr, nemají to štěstí funkčního rodinného zázemí, úspěšného dostudování, nebo zdařilého startu kariéry. Na pozadí příběhu tří postav se otevírá otázka: jak si chránit svoji nezávislost na minimálním prostoru. Původní autorská inscenace vzniká na motivy knihy Terezy Semotamové, Ve skříni. Pokračuje v cyklu původní tvorby iniciované centrem JOHAN Plzeň, který vychází ze zájmu a studia současného společenského dění, zajímá nás svět, ve kterém žijeme. Umění podle nás má za úkol dotýkat se palčivých momentů našeho života.

Zpěvák Jan Bendig bude koncertovat v autokině

KDY: 29. května, 20:00

KDE: GoOut.net

ZA KOLIK: 500 Kč



Jste fanoušci zpěváka Jana Bendiga? Tak to je pro vás jako dělaný náš víkendový tip. Sedmadvacetiletý rodák z Hradce Králové, který se dostal na českou hudební scénu zejména díky působení v oblíbené pěvecké soutěži Super Star, bude totiž v sobotu 29. května zpívat v Praze. Dějištěm jeho koncertu bude Autokino Strahov. Vstupenky lze koupit na webových stránkách www.goout.net, přičemž cena lístku za jedno auto je 500 korun.

Veřejnost se s Dominikem Fraňkem vydá do Francouzské Polynésie

KDY: 30. května, 20:00

KDE: SMSticket.cz

ZA KOLIK: 99 Kč

Další cestovatelská přednáška z cyklu Kolem světa online zavede sledující daleko od jejich domovů, a to do srdce Tichého oceánu. Cestovatel Dominik Franěk bude promítat snímky z Francouzské Polynésie. „Navštívili jsme pouhých 6 z celkového počtu 118 ostrovů rozesetých v Oceánii, a i ty nás přesvědčily o existenci ráje na zemi. Naše cesta vedla z Tahiti, které je vstupní branou do Polynésie, přes ostrovy Moorea, Huahine, Raiatea, Maupiti, o kterém se říká, že je to malé a stále autentické Bora Bora, a až na Bora Bora samotné,“ líčí Franěk, který slibuje lidem pohledy na ostrovy obklopené korály a oceánem plným různobarevného života. Vstupenky lze zakoupit na www.smsticket.cz, a to za 99 korun.

Papageno v kouzelném lese

KDY: 30. května, 10:00

KDE: GoOut.net

ZA KOLIK: 50 Kč



Komorní inscenace opery pro děti na motivy Kouzelné flétny W. A. Mozarta. Mozartova opera Kouzelná flétna představuje bezesporu vrchol skladatelovy operní tvorby. Přestože vybízí k mnoha různým výkladům, je to v podstatě pohádka, v níž vítězí dobro nad zlem. V německých divadlech bývá proto často hrána, mnohdy v nejrůznějších úpravách, pro dětské publikum. Plzeňská inscenace je právě takovým představením, které je určeno především dětským divákům, jež uvidí pohádku plnou imaginace, jevištních kouzel a vtipu, to vše za doprovodu Mozartových melodií. Děti provede kouzelným lesem ptáčník Papageno, společně s ním budou putovat po stopách prince Tamina, aby vysvobodili princeznu Paminu a také Papagenovi našli jemu podobnou družku.