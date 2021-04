Řeka čaruje, cyklista se raduje

KDY: Kdykoliv

KDE: Kolín–Veletov

ZA KOLIK: Zdarma

Vydejte se po rovinatém terénu podél pravého břehu Labe, cca 3 km jízdy po silnici Kolín–Týnec nad Labem. Okruh má cca 20 kilometrů s minimálním a zanedbatelným převýšením, takže je vhodná pro všechny odrůdy cyklistů jakéhokoliv stáří. Celou cestu můžeme obdivovat panorama Kolína. A ať přijíždíte do Kolína z kterékoliv strany, vždy spatříte štíhlé věže Bartoloměje. Více informací na stránkách infocentra Kolín.

10 000 kroků: prošlápneme Českobrodsko

KDY: Do 30. dubna

KDE: Českobrodsko

ZA KOLIK: Zdarma



Centrum vzdělávání, informací a kultury se připojuje k výzvě 10 000 kroků, kterou vyhlásila nezisková organizace Partnerství pro městskou mobilitu, a zve všechny obyvatele Českého Brodu a okolních obcí k účasti na tomto projektu, který vyzývá k pohybovým aktivitám. Událost probíhá ve dnech 1. 4. - 30. 4. Zájemci se mohou registrovat jako jednotlivci či přijmout naši pozvánku do týmu "Prošlápneme Českobrodsko". Veškeré potřebné informace k registraci či hlášení do týmu naleznete na facebookové události. Těšíme se na nové členy týmu a jejich sportovní výsledky. Více informací ZDE.

Běhejte proti demenci

KDY: Do 11. dubna

KDE: myteporazime.cz

ZA KOLIK: 200 Kč



Sport pomáhá nejen sportovcům s jejich zdravím. Nyní je tu možnost pomoci také potřebným. Organizace Dementia I.O.V., z.ú. poskytuje odborné poradenství těm, kteří pečují o své blízké trpící Alzheimerovou nemocí nebo jinou formou demence. Sprinterská výzva Běhu proti demenci dává na výběr z několika kategorií: běhu, pochodu, canicrossu, juniorské soutěže a týmové výzvy. Startovné (celé nebo jen jeho část) bude věnováno na provoz poraden pro seniory a jejich pečující. Výsledky změřené jakoukoli sportovní aplikací nebo chytrými hodinkami je potřeba poslat do nedělní půlnoci. V pondělí 12. dubna se uskuteční vyhlášení vítězů skrze Facebook Myteporazime.

Zalistujte Stopařovým průvodcem po galaxii

KDY: 9. dubna od 19:00

KDE: Listovani.cz

ZA KOLIK: Zdarma



Vesmír je veliký. Je téměř nepředstavitelně veliký. A pokud se v něm nechcete ztratit, musíte mít u sebe v každé situaci ručník. Scénické čtení LiStOVáNí je zpět s četbou oblíbené sci-fi klasiky Douglase Adamse Stopařův průvodce po galaxii. Divákům se předvedou Lukáš Hejlík, Pavel Oubram a Věra Hollá, kteří se pokusí přenést děj legendární knihy přímo do obývacích pokojů.

Jak přežít se vztahovým predátorem?

KDY: 10. dubna od 18:00

KDE: SMSticket.cz

ZA KOLIK: 220–280Kč



Domácí násilí nemusí být doménou fyzična, modřin, facek a kopanců. Má i jiné podoby, skryté, nejasné, anebo postupné. Citové vydírání, výhrůžky, ponižování, výstupy ze žárlivosti, izolace od rodiny a přátel, odepírání životních potřeb, kodependence či stalking jsou problémy osob, jež padly do emoční pasti predátora. Webinář se slovenským kriminálním psychologem, právníkem a bezpečnostním analytikem Ondrejem Kubíkem přinese ucelený pohled na problematiku psychického násilí, objasní rozdíl mezi manipulátorem, psychopatem a predátorem, přiblíží odlišnosti v predátorské povaze mezi muži a ženami a odpoví na otázky ohledně toho, kde hledat pomoc a na koho se obrátit v případě problémů.

Revivalová skupina zahraje písničky legendárních Queenů

KDY: 9. dubna od 19:00

KDE: SMSticket.cz

ZA KOLIK: 350-450 Kč



Skupina Queenie v čele s Michaelem Kluchem odehraje v pátek od 19 hodin online koncert. Sledující se mohou těšit na světoznámé hity britské rockové skupiny Queen. "Připravovaný stream je reakcí na dotazy a prosby fanoušků o online koncert, které se kapela rozhodla vyslyšet. Queenie předvedou originální show s velkolepou vizuální výpravou,“ slibuje skupina. Koncert z velkého jeviště bude snímat celkem 12 kamer, a tak diváci takřka o nic nepřijdou. Vstupenky na koncert, který byl vtipně nazván The Show Must Go Home, zájemci zakoupí od 350 korun na webu smsticket.cz.

Květy zahrají společně s Muzikantem Králíčkem

KDY: 10. dubna od 19:30

KDE: Facebook

ZA KOLIK: Zdarma



Ze scény žižkovského Unijazzu bude v sobotu 10.dubna online koncertovat brněnský quartet s názvem Květy. Skupina ve složení Martin E. Kyšperský (zpěv, kytary, elektronika), Aleš Pilgr (bicí, elektronika, zpěv), Ondřej Kyas (kytary, klávesy, elektronika, zpěv) a Jakub Kočička (bicí, perkuse) začne hrát v 19.30 hodin. Tvorba Květů slibující silné texty, aranžérská barevnost a živelnost se tentokrát spojí s Muzikantem Králíčkem aneb Petrem Markem (Midi Lidi, Monikino Kino). Přenos z koncertu lze volně sledovat na facebookové události Slyším jaro: Květy a Muzikant Králíček.

Denisa Maňásková bude vyprávět o svém ztroskotání na Samoe

KDY: 11. dubna od 20:00

KDE: SMSticket.cz

ZA KOLIK: 99-177 Kč



Zajímalo by vás, jaké je to uvíznout v srdci Pacifického oceánu? To by vás měla zajímat také nedělní online přednáška, při které bude Denisa Maňásková vyprávět právě o jednom takovém ztroskotání. „Samoa se stala naším neplánovaným domovem. Stali jsme se součástí samojské komunity, první měsíce jsme žili jen z toho, co nám rostlo za domem a na plantáži, sbírali denně stovky kokosů, sušili kakaové boby a vyráběli čokoládu, našli naší samojskou mámu, žili s místními ve vesnici na konci světa, pomáhali učit děti ve škole anglicky, přespávali u cizí rodiny po naší pěší cestě ostrovem, která nás vzala za své vlastní,“ uvedla Maňásková. Další přednáška ze série Kolem světa online začíná ve 20 hodin, přičemž vstupenky je možné zakoupit od 99 korun na webu smsticket.cz.

Název akce

KDY: Celý víkend od 20:30

KDE: MojeKinoLive.cz

ZA KOLIK: 100 Kč



Online kino Moje kino Live o víkendu zve na komedii i dramata. V pátek se diváci pobaví u snímku Palm Springs, který bude promítán jako English friendly, tedy s českými titulky. Dvojice volnomyšlenkářských cyniků se sejde na svatbě a tímto setkáním jim započne dobrodružství jaké ještě nezažili. Nebo snad ano? Sobotní program nabídne životopisné drama Šarlatán s Ivanem Trojanem v hlavní roli. Příběh je inspirován skutečnými osudy léčitele Jana Mikoláška, na kterého se v průběhu několika desetiletí obracely s prosbou o pomoc tisíce lidí ze všech společenských vrstev včetně nejvýznamnějších osobností politického i kulturního života. V neděli nakonec přijde na řadu americké drama Mistr, pro nějž byl předlohou skutečný zakladatel scientologické církve L. Ron Hubbard.