V sobotu proběhne 10. ročník Mezinárodního festivalu běhu

KDY: 12. června, 9:00

KDE: Amfiteátr na Kmochově ostrově v Kolíně

ZA KOLIK: Startovné je do 600 Kč

V sobotu 12. června proběhne se spoustou novinek již X. mezinárodní festival běhu - MFB. Běžecké závody na tratích MFB MarathOn LABE, 1/2marathOn a 10 km pro ženy a muže opět doplní VOLNO Dlouhá míle, speciální trať v délce 1,9 km pro každého. Závodníci navíc svou účastí pomohou rodinám dětí s poruchou autistického spektra, středisku respitní péče VOLNO. Amfiteátr na Kmochově ostrově v Kolíně tradičně poskytne závodníkům příjemné prostředí ve stínu stromů před startovním výstřelem a po zdolání tratí. Cílová rovinka všech tratí je na Kmochově ostrově a cílovou pásku borci protnou v bráně amfiteátru. Více info s registrací online na www.kolinska14.cz nebo na facebooku #potkameseukolina.

Vydejte se na 50. ročník turistického pochodu Kmochova 50

KDY: Do 30. června

KDE: Kolín

ZA KOLIK: Zdarma



Oddíl všestrannosti T. J. Sokol Kolín zve všechny členy i nečleny letos opět netradičně (již podruhé online) projít nebo projet některou z letošních tras Kmochovy 50! A jak na to? Vyberte si jednu z tras, projděte nebo projeďte trasu a splňte úkol. Pokud chcete pamětní list, zašlete organizátorům na sokolkolin@email.cz fotografii z určeného místa (pokyny v popisu trasy), napište jméno účastníka (účastníků) a označení trasy, kterou jste plnili a počkejte, až vám na e-mail dorazí diplom, který si můžete vytisknout. Seznam tras i s mapami naleznete na www.mukolin.cz.

Poznejte krásy středních Čech díky výstavě

KDY: Do 30. října

KDE: Městská knihovna Zásmuky

ZA KOLIK: Zdarma

Městská knihovna Zásmuky Vás zve na výstavu – Jan Antonín Venuto 1746 - 1833, Krásná místa Středních Čech začátku 19. století. Výstava probíhá od 2. června do 29. října 2021 v půjčovních hodinách knihovny.

Navštivte Víkend otevřených zahrad

KDY: 12. a 13. června

KDE: Celá Česká republika

ZA KOLIK: Zdarma



Svátek otevírání běžně nepřístupných zahrad veřejnosti (Open Garden & Squares Weekend) vznikl v roce 1998 ve Velké Británii a probíhá vždy během červnového víkendu. Projekt se setkal s velkým ohlasem a stal se postupně tradičním po celé Evropě. V České republice se v roce 2010 pod záštitou Národního památkového ústavu poprvé otevřely 3 zahrady a jejich počet postupně vzrůstal. Do projektu se zapjují i běžně navštěvovaná místa, ovšem s doplňkovým programem koncipovaným pro tuto ojedinělou akci. Organizátoři by rádi v tento víkend prezentovali veřejnosti význam vegetace a posílili její postavení ve společnosti. Obvyklá forma je komentovaná prohlídka o historii, současném stavu i budoucích záměrech v zahradě či parku, doplněná dalším programem. Chtějí také zvýšit informovanost a povědomí lidí o zahradním umění, zahradní architektuře, parcích, zahradách a veřejných prostorech. prezentovat obor veřejnosti. Představit jednotlivé objekty s jejich příběhy a tajemstvím a přinést lidem zážitek z poznání. V akci jsou vítány všechny zahrady a parky v České republice, které mohou nabídnout něco zajímavého např. historický význam, ekologický přístup, nevšední design, dendrologickou sbírkou či zajímavým příběhem. Do akce se mohou zapojit i jiné zajímavé a významné plochy zeleně – ovocné sady, náměstí, historické hřbitovy, kláštery, arboreta či botanické zahrady. Víkend otevřených zahrad je určen jak pro veřejné, tak i soukromé zahrady a parky. Seznam všech otevřených zahrad naleznete na www.vikendotevrenychzahrad.cz.

Vydejte se pěšky z Paříže do Santiaga de Compostela

KDY: 13. června, 20:00

KDE: SMSticket.cz

ZA KOLIK: 99-177 Kč

Matouš Dvořák a Nico Moro jsou studenti z Třebíče, kteří se před dvěma lety vydali na svou životní pouť. Na Svatojakubskou cestu do Santiaga de Compostela každým rokem proudí tisíce poutníků z celého světa, avšak trasa Třebíčanů byla zcela netradiční. Začínala totiž v Paříži a byla dlouhá bezmála 1600 km. Před samotným putováním nedokázali cestovatelé odhadnout, co vše bude dvouměsíční cesta obnášet, a naprosto podcenili své síly a přípravy. O vtipné historky, prekérní situace či dokonce život ohrožující okamžiky pak nebyla nouze. Své dojmy se rozhodli sepsat do knihy, kterou pojali formou deníku. Kniha Pěšky z Paříze do Santiaga vyšla 22. dubna a čtenáři se při její četbě rozhodně pobaví. "Je to takové putování Pata a Mata v novodobé podobě. Rozhodně jsme nevěděli, do čeho jdeme a pak jsme se nestačili divit," uvedl Matouš Dvořák, jeden z autorů. "Zažili jsme vlnu obrovských veder, neustále bojovali s nedostatkem pitné vody a dvakrát nás dokonce po lese honila divoká prasata," dodal.