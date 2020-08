KDY: 29. srpna, 8:00

V polovině třicátých let minulého století tuto aktivitu přerušila industrializace a znečištění, ale v posledních dvaceti letech byla řeka postupně vyčištěna a je opět lákavá pro labutě, rybáře a plavce. Plavecký memoriál Hany Greenfieldové je pojmenován podle dívky z Kolína, která přežila holocaust. Před 2. světovou válkou měl Kolín vzkvétající židovskou komunitu. Hana Greenfieldová byla roce 1942 společně s dalšími Židy z města a přilehlého okolí deportována do Terezína, dále do Osvětimi a Bergen-Belsenu. Propozice a další informace jsou k dipozici na www.sopkolin.com.