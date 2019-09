Muzeum lidových staveb v Kouřimi nabízí malým i velkým návštěvníkům jedinečný zážitek. Během jednoho odpoledne vás zavede do tajů architektury z 17. a 19. století.

Na první adventní neděli byl v kouřimském skanzenu připraven jeden z národopisných pořadů s názvem Svatomikulášská obchůzka. | Foto: Václav Šolta

Nachází se zde zatím čtrnáct větších obytných a hospodářských objektů, které doplňuje několik drobnějších památek. Vedle prohlídky architektonických skvostů, které je možnou využít od úterý do neděle od 10 do 17 hodin, nabízí svým návštěvníkům také národopisné pořady. Ty jsou pořádány po celý rok. Tím nejbližším bude Svatohavelské posvícení v neděli 20. října od 10 do 16 hodin.