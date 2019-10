Zajímavým setkáním s Vratislavem Brabencem si můžete zpestřit říjnový podvečer.

Vratislav Brabenec | Foto: Městská knihovna Kolín

Autorské čtení Vratislava Brabence, známého hudebníka, básníka a spisovatele, člena legendární české undergroundové kapely The Plastic People of the Universe se uskuteční 10. října od 17 hodin v Městské knihovně Kolín. Vratislav Brabenec zde představí svou novou knihu osobitých textů Legendy a čáry.