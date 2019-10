Lukáš Pavlásek vás dostane

Městský společenský dům v Kolíně uvádí 17. října od 19 hodin one man show známého komika Lukáše Pavláska s podtitulem „Češi, alkohol a rock and roll“, ve které se dozvíte, který národ je nejlepší na světě, kde začíná zóna debilů, proč pití prospívá naší civilizaci a co pít, když chcete, aby se vám narodil Václav Klaus.

Lukáš Pavlásek | Foto: fal

Dojde k sestavě pořádné nekompromisní punkové kapele, zhlédne se dokonalý televizní program a nakonec si všichni společně zazpívají o tom, co všechno nás štve, protože každý správný Čech není nikdy spokojený. Lukáš Pavlásek patří mezi průkopníky a nejvýraznější tváře české stand-up comedy, natočil desítky výstupů do pořadů Na stojáka! a Comedy club a absolvoval stovky vystoupení. Jeho celovečerní speciál je esencí toho nejlepšího z jeho tvorby.

