Kolínské Kino 99 připravilo na 16. října od 19:30 hodin exkluzivní předpremiéru filmu Budiž světlo, kde nebudou chybět ani hosté z řad tvůrců a protagonistů.

Z filmu Budiž světlo | Foto: archiv tvůrců

Působivé drama o zlu v každém z nás, tradiční rodině a současném Slovensku. Milan má tři děti a jezdí pracovat do Německa, aby rodinu uživil. Když se na Vánoce vrátí domů, zjistí, že jeho nejstarší syn Adam je členem polovojenské mládežnické skupiny a je zapletený do šikanování a smrti spolužáka. Otec se rozhoduje, jak by se měl zachovat. Společně s manželkou Zuzkou při tom zjišťují skutečnou pravdu o synovi, rodině, sobě samých, o společnosti kolem nich.