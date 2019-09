Premiéru kanadského animovaného filmu Princ Krasoň promítá ve čtvrtek 26. září od 17 hodin kolínské Kino 99.

Princ Krasoň | Foto: Kino 99

Co mají společné Sněhurka, Šípková Růženka či Popelka? Všechny jsou zamilované do Prince Krasoně. Ještě když byl malý chlapec, zlomyslně ho zaklela zlá královna. Od té doby se do něj každé děvče v království beznadějně zamiluje. Aby zlomil kletbu a našel pravou lásku, vydá se na dobrodružnou cestu. Společnost mu dělá neznámý cizinec Lenny, o kterém ani netuší, že je to ve skutečnosti děvče Lenore, převlečené za chlapce, a jediné děvče v zemi, na kterou kletba neplatí. Pohádka od tvůrců Shreka přinese vtipný příběh pro celou rodinu o odvážných a správných rozhodnutích či pravé lásce.