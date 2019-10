Do křesla pro hosta poslední říjnový den od 19 hodin v kulturním domě Svět usedne bývalý velvyslanec ČR v Kolumbii a Ekvádoru, etnolog, spisovatel a novinář, který žil mezi indiány, Mnislav Zelený Atapana. Pořad moderuje Martina Kociánová.

Mnislav Zelený Atapana a Martina Kociálnová | Foto: archiv KD Svět

Etnolog Mnislav Zelený je jedním z nejuznávanějších znalců života amazonských indiánů. Během více než čtyřiceti let, kdy podniká cesty k těmto odloučeným a současnou civilizací takřka nedotčeným lidem, si dokázal získat jejich přízeň a stát se jejich přítelem a doslova jedním z nich. Atapana je jeho indiánské jméno u kmene z etnické skupiny Jawalapiti.

Jako jednomu z mála bělochů se mu dostalo cti tančit posvátný pohřební tanec kuarup na největší slavnosti indiánů Xingu v Brazílii. Poprvé amazonské indiány navštívil koncem šedesátých let. Při studiu v Londýně se seznámil s některými pracemi o amazonských indiánech, opustil univerzitu a koupil si jízdenku do Rio de Janeira…