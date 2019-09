Město Zásmuky se rozhodlo charitativní sbírkou podpořit Diakonii Broumov. Akce se uskuteční o zářijovém víkendu.

Blešák na vzduchu v Komenského parku v Kolíně. | Foto: DENÍK/Jana Martinková

Charitativní sbírka věcí se uskuteční 26. září od 7 do 12 hodin, 27. září od 7 do 17 hodin a 28. září od 9 do 10 hodin v Městské knihovně Zásmuky. Diakonie Broumov, které sbírka pomůže, se stará o integraci znevýhodněných osob do společnosti v oblasti pracovních příležitostí, vzdělávání či bydlení.