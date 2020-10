Alespoň malou virtuální návštěvu ZOO Chleby si mohou užít malí i velcí na webových stránkách zahrady.

Z otevření lvince v chlebské Zoo. | Foto: Deník / Michal Bílek

Kromě fotogalerie plné zvířat se mohou podívat on-line kamerou přímo do příbytku opiček langur. A to hned na tři místa: do vnitřní ubikace, venkovního výběhu a ložnice. Znalosti návštěvníků z oblasti zoologie, biologie a životního prostředí prověří zábavný vědomostní kvíz, který skrývá sto otázek a zaměstná nejen děti, ale celou rodinu. Kvíz je možné hrát opakovaně, vždy s jinou skladbou otázek. A jde v ní i životy!