Poutavá výstava ve Veigertovském domě Regionálního muzea Kolín odkýráv jedinečné snímky z historie cyklistiky a zároveň připomíníá 150. výročí od prvního doloženého závodu na velocipedech.

V Klubu českých velocipedistů v Holicích, za který jezdím, máme dvě takové skupiny. Jedna, ve které jsem já, se soustřeďuje na závodění, ta druhá, ve které jsou třeba otec a syn Formánkovi, se snaží zaznamenat historii našeho klubu, hledají a restaurují. | Foto: Archiv Jiřího Valenty

Výstava je možné navštívit dnes do 17 hodin. K vidění je i záznam z prvního závodu na území rakouské monarchie 8. srpna 1869 v Kutné Hoře. Představen je i vývoj kola, důležité historické milníky a významné osobnosti cyklistiky do roku 1900. To vše doplní i výstava historických velocipedů, dobové fotografie, medile, ceny a další významné předměty.