Umělkyně odhalí výstavu Hlavy a tvary

Bývalá baskytaristka kapela The Plastic People Of The Universe Eva Turnová a Tereza Divišová odhalí dnes svou uměleckou výstavu s názvem Hlavy a tvary. Událost se uskuteční v Městském společenském domě Kolín.

Eva Turnová. | Foto: evaturnova.cz

Dnes od 18 hodin vypukne vernisáž jedinečných obrazů z dílny dvou umělkyň. Během večer se můžete kochat nejen nad výtvarnými díly, bude se také číst, jíst a pít. K poslechu a tanci zahrají Eva Turnová, Jaryn Janek a Honza Horváth. Výstavu je následně možné návštívit až do 30. září.

Autor: Žaneta Dvořáková