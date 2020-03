KDY: 29. února, 9.00

KDE: louka u kaple s. Víta, Kouřim

ZA KOLIK: 100 Kč muži/ženy, 50 Kč junioři

Trasa dvoukolového sprintového závodu se psem povede po poznávací stezce Stará Kouřim. Každý závodník se smí účastnit pouze s jedním psem. Starty budou probíhat v intervalu 1 minuty. Soutěžící budou rozděleni do kategorií na muže, ženy a juniory do 16 let. Akce proběhne za každého počasí. V 9 hodin proběhnou přejímky závodníků, starty závodů začnou v 10 hodin a vyhlášení vítězů je předběžně naplánováno na 14. hodinu.