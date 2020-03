KDY: 29. února, 10:30

KDE: Městské divadlo Kolín

ZA KOLIK: 185 Kč, 195 Kč

Přijďte si hrát, přijďte se bavit a hlavně se smát. Michal si občas myslí, že už je moc velký na to, aby si hrál s dětmi. Jeho mazlíčci, nejmilejší plyšáci, ho ale v přesvědčí o tom, že z malého kluka ještě nevyrostl a hrát si s nimi může klidně dál. Děti prostřednictvím tohoto představení cestují v prostoru i čase. Přenesou se na klidné a prosluněné místo v pralese v Africe, odkud poputují zpátky časem do doby Michalova dětství a do jeho dětského pokojíčku.