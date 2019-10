Ad Astra (USA)

19:30 hod.

Otec astronauta Roye Mcbride (Brad Pitt) se vydal hledat do vesmíru mimozemskou civilizaci. Lehce autistický McBride nyní cestuje na okraj sluneční soustavy v jeho stopách. Chtěl by najít otce a pochopit, proč jeho mise selhala. Při cestě začíná odhalovat tajemství, které ohrožuje přežití naší planety.

Hrají: Brad Pitt, Liv Tyler, Tommy Lee Jones, Donald Sutherland, Ruth Negga, Kimberly Elise, Loren Dean a další.

Přes prsty (CZ)

20:00 hod.

Česká komedie z dílny režiséra Petra kolečka zavede diváky do světa beach volejbalového hřiště. Hračky Linda a Pavla jsou volejbalové parťačky s pořádným zápalem. Konečně se jim podařilo kvalifikovat na mistrovství Evropy, ale mladší Pavla má problém. Začínají ji tikat biologické hodiny a s přítelem Hynkem by ráda co nejdříve otěhotněla. To starší a svobodná Linda nedokáže pochopit.

Hrají: Petra Hřebíčková, Denisa Nesvačilová, Jiří Langmajer, Vojta Dyk, Jakub Prachař, Marek Taclík, Igor Chmela a další.