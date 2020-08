KDY: 29. srpna, 14:00

KDE: Náměstí Smiřických, Kostelec nad Černými lesy

Ta by měla děti nejen poučit o silniční bezpečnosti a opatrnosti při cestě nejen do školy, ale hlavně je pobavit. Připraveno bude dopravní hřiště i bohatý doprovodný a hudební program. Účastníci akce by s sebou měli mít vlastní dopravní prostředek, jako je kolo, koloběžka, odrážedlo, šlapací autíčko nebo cokoli jiného, a barevné křídy, kterými budou moci společně vyzdobit prostor před školou svými kresbami.