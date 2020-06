KDY: úterý–neděle

KDE: Kolín, Kouřim

ZA KOLIK: 50 Kč

Komentované prohlídky kolínského chrámu sv. Bartoloměje se konají od úterý do pátku od 9:00 do čtyř hodin odpoledne v každou celou hodinu a v sobotu a v neděli v každou celou od 10:00 do 15:00. Kouřimský kostel sv. Štěpána si prohlédnete v každou celou hodinu od úterý do soboty mezi 10:00 a 16