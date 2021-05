KDY: 10. května, 18:00

KDE: Rodičovské pondělky – RODINNÉ RITUÁLY I

ZA KOLIK: zdarma

O jednoduchých návodech pro jasnou komunikaci s dětmi, s partnerem a s ostatními členy rodiny. Co je to rituál? Proč ho potřebujeme? Jaké rituály známe a jaké v rodinách běžně praktikujeme? Prozradí předposlední online setkání z cyklu Rodinné pondělky s lektory Evou Píšovou a Pavlem Kučerou. Ti poradí, které užitečné rituály ještě neznáte a jak je zavést do rodinného života. Facebooková událost se jmenuje Rodičovské pondělky – RODINNÉ RITUÁLY I.