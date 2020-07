KDY: 24. července, 21:45

KDE: park u Ztracené uličky, Kolín

ZA KOLIK: 99 Kč

Již patnáct let šťastně vdaná Zuzana jednoho dne zjistí, že má její manžel Jiří delší dobu poměr s jinou ženou. Zuzana neváhá a rozhodne se svou sokyni Lenku navštívit a učinit jí tak trochu netradiční návrh. A to takový, že si rozdělí péči o Jirku a udělají z něj tak chlapa na střídačku. Co se všem zdá zpočátku jako perfektní plán, tedy jeden týden s manželkou, druhý zase s milenkou, se nakonec může ukázat jako noční můra pro všechny.