Kino 99 promítá Zlatokopky i Slunovrat

Co s pondělním večerem? Vyražte do kolínského Kina 99. To dnes večer promítá dva trháky a to film Zlatokopky a Slunovrat.

Slunovrat | Foto: KZ Valmez

Zlatokopky 19:30 Hlavní role: Jennifer Lopez, Constance Wu, Lili Reinhart, Julia Stiles, Cardi B a další. Půvabná a sexy Ramona (Jennifer Lopez) vede úspěšný tým striptérek, které svému klubu i sobě vydělávají velké peníze díky movitým mužům z Wall Street. Jednoho dne se vše ale přetočí, krach na burze zamává s peněženkami mužů, a striptérky začínají mít hluboko do kapsy. Je na čase přijít s plánem jak to změnit! Ďábelský plán si ale nakonec vyžádá ďábelskou odplatu. Slunovrat 20:00 Hlavní role: Florence Pugh, Jack Reynor, Will Poulter, William Jackson Harper, Vilhelm Blomgren, Archie Madekwe a další. Hororový snímek Ariho Astera odhaluje, že i za denního světla se mohou stát ty nejhrůznější události. Daniini rodiče i sestra zemřou strašlivou smrtí, ze které se Dani zhroutí. Do toho ji její přítel Christian oznámí, že odjíždí na výlet s kamarády do Skandinávie. A tak jede, i přes námitky přátel, s ním. Partu studentů v odlehlé a odstřihnuté skandinávské vesničce uvítá místní komunita v období, kdy jednou za devadesát let pořádají speciální slavnost - letní slunovrat. Vše se náhle za doprovodu prazvláštních rituálu obrátí z ráje na zemi v děsivé peklo, ve kterém přežije jen ten nejsilnější.

Autor: Žaneta Dvořáková