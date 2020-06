KDY: 14. června

KDE: Kino 99, Kolín

ZA KOLIK: 140 Kč

Ledová sezóna: Ztracený poklad (17:00)

Norm má na první pohled vše, co takový král ledového severu potřebuje. Je velký, správně chlupatý, má velké zuby i milovanou medvědici po boku. S jeho královským majestátem a medvědí hrůzostrašností už je to ovšem trochu horší. Norm má rád hlavně zábavu, pohodu, kámoše, o jeho roztržitosti ani nemluvě. Zato mu nechybí odvaha a dobré srdce a obojí bude znovu potřebovat. Na jeho pól se totiž přenese honička za ztraceným pokladem a dávná starobylá památka se shodou náhod ocitne právě v těch jeho nejméně povolaných tlapkách. Norm se pochlapí a slavnostně slíbí, že vzácný artefakt vrátí na místo, odkud byl ukraden. Vyzbrojí se trojicí nezničitelných polárních lumíků a vydá se najít pradávný chrám ležící uprostřed džungle kdesi na jiném konci zeměkoule. Hádanky, nástrahy a pasti překoná s odzbrojující bezstarostností a všichni noví kamarádi se nestačí divit, jak velká je Normova schopnost šlápnout vždy vedle. Pokud se mu podaří vrátit poklad včas, zabrání katastrofě. Džungle už ale po jeho návštěvě nebude jako dřív! (Kino 99)

Bourák (17:30, 19:30)

Příběh se odehrává ve Šlukdorfu, imaginárním městě na severu Čech, kde po revoluci zavřeli všechny fabriky a místo nich se vyrojily nonstop herny, kasina a šlapky. V jednom z těch nonstopů s automaty pro zoufalce pracuje i Kamila, osmnáctka, která už má života ve městě, kde chcípnul pes, plné zuby. A ještě víc ji štve vlastní rodina. Odevzdaná matka a otec, který kšeftuje s vraky aut a říká si BOURÁK. Zastydlý puberťák s otřískaným růžovým Cadillacem, který chodí trsat rock and roll s holkou, co vypadá jako ze starého amerického katalogu na podprsenky. (Kino 99)

Na krev (20:00)

Celovečerní dokument Na krev zachycuje osmou generaci loutkářského rodu Kopeckých skrze bratry Rosťu a Vítka Novákovy v klíčovém období jejich existence – od roku 2014, kdy získali svůj vlastní prostor pojmenovaný Jatka78 a poprvé přičichli k ambicióznějším projektům s novocirkusovým souborem Cirk La Putyka. Vedle zákulisí souboru nebo černobílých záběrů z rodinného archivu dokument nabízí především velmi osobní a niterný vhled do života a práce bratrské dvojice ve třech letech. Fenomén nový cirkus zde ale není představován jen jako třpytivá estráda plná neuvěřitelných kousků artistů a akrobatů či jako spolek volnomyšlenkářských umělců, kteří se vezou na vlně popularity mezi pražskou kavárnou. Je to příběh o splněném snu. A to nejen principála Rosti Nováka, ale také jeho předků. Především Rosťova sebezničující vůle totiž přinesla teprve po osmi generacích rodině kočovných kumštýřů to, po čem vždy toužili – vlastní prostor, kamenné divadlo. (Kino 99)