KDY: 4. června

KDE: Kino 99, Kolín

ZA KOLIK: 140 Kč

Zdroj: Cinestar.cz

Ledová sezóna: Ztracený poklad (17.00)

Norm má na první pohled vše, co takový král ledového severu potřebuje. Je velký, správně chlupatý, má velké zuby i milovanou medvědici po boku. S jeho královským majestátem a medvědí hrůzostrašností už je to ovšem trochu horší. Norm má rád hlavně zábavu, pohodu, kámoše, o jeho roztržitosti ani nemluvě. Zato mu nechybí odvaha a dobré srdce a obojí bude znovu potřebovat. Na jeho pól se totiž přenese honička za ztraceným pokladem a dávná starobylá památka se shodou náhod ocitne právě v těch jeho nejméně povolaných tlapkách. Norm se pochlapí a slavnostně slíbí, že vzácný artefakt vrátí na místo, odkud byl ukraden. Vyzbrojí se trojicí nezničitelných polárních lumíků a vydá se najít pradávný chrám ležící uprostřed džungle kdesi na jiném konci zeměkoule. Hádanky, nástrahy a pasti překoná s odzbrojující bezstarostností a všichni noví kamarádi se nestačí divit, jak velká je Normova schopnost šlápnout vždy vedle. Pokud se mu podaří vrátit poklad včas, zabrání katastrofě. Džungle už ale po jeho návštěvě nebude jako dřív! (Kino 99)

V síti za školou (17.30)

Speciální verze filmu V SÍTI vhodná pro diváky už od 12 let, a to i bez doprovodu rodičů nebo jiné dospělé osoby. Tři dospělé herečky, které vypadají na 12 let, se připojí na sociální sítě, aby v přímém přenosu zažily, co se děje v online světě. V kopiích dětských pokojů chatují a skypují s muži, kteří si je na netu našli a napsali jim. Drtivá většina těchto mužů požaduje sex přes webkameru nebo posílá erotické fotografie a videa. Herečky dokonce zažívají vyhrožování a vydírání. Nejsilnější momenty z oficiální celovečerní verze filmu jsou doplněny o praktické rady, návody a komentáře hereček, které si zkušeností se sexuálním obtěžováním na internetu samy prošly.

Tvůrci po konzultacích s odborníky a zkušenostech z testovacích projekcí doporučují film V SÍTI: ZA ŠKOLOU nejdříve od 11 let. (Kino 99)

V síti (19:30)

Tři zletilé herečky s dětskými rysy dostávají za úkol prostřednictvím falešných profilů na sociálních sítích předstírat, že je jim 12 let. Ve věrných kopiích dětských pokojíků, postavených ve filmovém ateliéru, chatují a skypují s muži všech věkových kategorií, kteří je na netu vyhledali a oslovili. Drtivá většina těchto mužů požaduje sex prostřednictvím videohovoru, posílá fotografie svých přirození, odkazy na porno nebo se dívky dokonce pokouší vydírat. Dokumentární film vypráví strhující drama těchto tří hrdinek alias „dvanáctiletých dívek“ od castingu až po osobní schůzky, kde se s predátory setkávají tváří v tvář pod dohledem ochranky a šesti skrytých kamer. Predátorské taktiky se tak obracejí proti svým strůjcům a z lovců se stávají lovení. (Kino 99)

Můj otec Antonín Kratochvíl (20.00)

Napínavý životní příběh světově uznávaného českého fotografa Antonína Kratochvíla.

Čtyřikrát World Press Photo, před objektivem Bowie, Clooney nebo Depp, ale i válka… Napínavý životní příběh světově uznávaného českého fotografa Antonína Kratochvíla, zakládajícího člena legendární fotografické agentury Sedm (VII Photo Agency). Pátrání po jeho minulosti ukazuje dramatické momenty 20. století i ryzí současnosti. V dětství byl Antonín s rodiči odsunut do pracovního tábora, v osmnácti emigroval z Československa bez svého nenarozeného syna Michaela, který se do puberty za železnou oponou domníval, že otec nežije. Avšak otec byl živý, živel a mezinárodní celebrita. Antonín po dlouhé cestě přes rakouský uprchlický tábor, švédský kriminál, francouzskou Cizineckou legii či prestižní studia v Amsterdamu dosáhl ohromného úspěchu v Americe. Sláva ho však omrzela a začal zblízka dokumentovat kruté válečné konflikty. Přestože se potkal se synem až v jeho dospělosti, Michael se nakonec stal fotografem, společně fotili nejen v Černobylu. Česká republika vrátila Antonínovi občanství v roce 2000. Tehdy ještě světoznámý fotograf netušil, že v ní bude prožívat o osmnáct let později další dramatické události. (Kino 99)