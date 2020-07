KDY: 2. července

KDE: Kino 99, Kolín

ZA KOLIK: 140 Kč, 100 Kč

Zdroj: Archiv

3Bobule (17.00)

Po mnoha sklizních… Honza (Kryštof Hádek) a Klára (Tereza Ramba) se stali rodiči dvojčat a majiteli vinařství. Všední starosti je však odcizily a momentálně žijí odděleně. Toto je příběh renesance jejich lásky v překrásné krajině jižní Moravy. Pro Kláru s Honzou nastává rozhodující čas vinařského roku – vinobraní. Honza se za dramatických okolností po letech setkává s kumpánem Jirkou (Lukáš Langmajer). Ten se nadšeně hrne do návštěvy Moravy, aby pomohl se sklizní, které samozřejmě vůbec nerozumí. Zatají přitom Honzovi, že svého pubertálního syna Kubu, který cestuje s nimi, unesl, a k tomu utíká před dluhy, které stihl nasekat za dobu, co se neviděli. Honza s Klárou mají sami problémů nad hlavu. Vedle manželství řeší, jak pomoci krachujícímu vinařství a zamezit krádežím ve vinicích. Klára navíc bojuje s úklady zaměstnance Humpla a předsudky okolí, které nevěří, že coby žena může dělat kvalitní víno a překročit stín svého otce (Václav Postránecký)… (Kino 99)

Zdroj: kino99.cz

V síti za školou (17.30)

Speciální verze filmu V SÍTI vhodná pro diváky už od 12 let, a to i bez doprovodu rodičů nebo jiné dospělé osoby. Tři dospělé herečky, které vypadají na 12 let, se připojí na sociální sítě, aby v přímém přenosu zažily, co se děje v online světě. V kopiích dětských pokojů chatují a skypují s muži, kteří si je na netu našli a napsali jim. Drtivá většina těchto mužů požaduje sex přes webkameru nebo posílá erotické fotografie a videa. Herečky dokonce zažívají vyhrožování a vydírání. Nejsilnější momenty z oficiální celovečerní verze filmu jsou doplněny o praktické rady, návody a komentáře hereček, které si zkušeností se sexuálním obtěžováním na internetu samy prošly. (Kino 99)

Zdroj: Ilustrační foto

V síti (19.30)

Tři zletilé herečky s dětskými rysy dostávají za úkol prostřednictvím falešných profilů na sociálních sítích předstírat, že je jim 12 let. Ve věrných kopiích dětských pokojíků, postavených ve filmovém ateliéru, chatují a skypují s muži všech věkových kategorií, kteří je na netu vyhledali a oslovili. Drtivá většina těchto mužů požaduje sex prostřednictvím videohovoru, posílá fotografie svých přirození, odkazy na porno nebo se dívky dokonce pokouší vydírat. Dokumentární film vypráví strhující drama těchto tří hrdinek alias „dvanáctiletých dívek“ od castingu až po osobní schůzky, kde se s predátory setkávají tváří v tvář pod dohledem ochranky a šesti skrytých kamer. Predátorské taktiky se tak obracejí proti svým strůjcům a z lovců se stávají lovení. (Kino 99)

Zdroj: Archiv

Postřižiny (20.00)

Digitálně restaurovaný film Jiřího Menzela podle novely Bohumila Hrabala zpět v kinech.

Rozmarný příběh vypráví o krásné paní Maryšce a jejím manželovi Francinovi, mladém pivovarském správci, jehož osudy inspirovala osobnost Hrabalova nevlastního otce. Maryška je navenek křehkou blondýnkou, která miluje pivo, maso i svého akurátního muže, jemuž dělá těžkou hlavu svými rozmarnými nápady. Svědomitý Francin se neustále trápí svými správcovskými povinnostmi, jeho post je však ohrožen, neboť členové správní rady s nelibostí pozorují jeho nedůslednost vůči milované manželce. Když přijede na návštěvu Francinův hlučný a nezdolně potrhlý bratr Pepin, začne s ním totiž Maryška realizovat nejrůznější, bláznivě poetické nápady. Vše se však dá do pořádku, když Francin vůči manželce konečně uplatní svou autoritu. Šťastný konec vyprávění korunuje početí budoucího spisovatele. (Kino 99)