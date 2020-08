KDY: 29. srpna, 8:00

KDE: Náměstí Arnošta z Pardubic

Dopoledne od 8 hodin bude probíhat tradiční Českobrodská tržnice, od 13 do 17 hodin budou připraveny dílničky pro děti, hry, bezplatné prohlídky českobrodského podzemí a burza knih a učebnic, od 14 do 15 hodin se děti mohou těšit na divadlo a od 17 do 22 hodin se pódia ujme hudební blok Múzy v koutě, ve kterém zahrají Adéla Spurná, Kazat3ll, Verča, Honza Štrup a Checkmate!.