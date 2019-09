Výletníci se vydají za krásami Českobrodska

Regionální spisovatel a publicista Jan Psota provede všechny výletníky, kteří se zajímají o krásy a historii svého okolí, na cestě napříč několika památkami Českobrodska v sobotu 14. září. Zájemci se mohou sejít v osm hodin rána před Informačním centrem na náměstí Arnošta z Pardubic v Českém Brodě. Autobusový výlet se koná v rámci kampaně Dny evropského kulturního dědictví. Trasa zavede výletníky do Přistoupimi, Kostelce nad Černými lesy, do obce Aldašín, kde byl kostelík nedávno opraven, a do Kozojed. Během sobotního výletu za výkladu znalého historika mohou účastníci zájezdu zhlédnout nejen jedinečné kostely v regionu, ale podívají se také do Černokosteleckého pivovaru, který prochází postupnou rekonstrukcí a kde se konají zajímavé také akce pro veřejnost.