Jeden z nejstarších oborů, který nám každoročně přináší sladký a lahodný med, se rozhodli představit včelaři ze Zásmuk.

Tématicky laděná výstava bude zahájena 3. srpna.

Ve výstavní síni ji mohou včelařští nadšenci shlédnout každou sobotu od 12 do 17 hodin, a neděli od 10 do 17 hodin až do 1. září.