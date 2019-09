Travesti show uvede nový program i hosta

Čím dál více oblíbená show plná třpytek, divokého make upu, dlouhých řas a svůdných pohledů aneb Travesti show přijede potěšit své fanoušky do Českého Brodu!

Muži v ženském navštíví společenský sál hotelu Apeyron v sobotu 16. února od 20 hodin. Své unikátní představení uvedou Paloma a Alyssa – ty vystoupí společně i s zcela novým hostem a s ještě novějším zábavným programem.

Chybět nebude smích, tance, hudba i lechtivé pohyby. Muži v ženském, to je to, co k pravé Travesti show bezprostředně patří.