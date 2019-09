Mašinka v Pečkách

Pečky – Na letošní Mašince se opět děti povozí na Benešáku na pirátské lodi vodáků, po celý den bude výstava železničních modelů, od 9 do 12 hodin prohlídka hasičské stanice, ukázka techniky a dětský den, 10 – 14 hodin program s mateřským centrem Pramínek v Evangelickém kostele, od 12 do 15 hodin bude pro veřejnost otevřená vodárna, celý den se budou točit pouťové atrakce na náměstí, od 16 hodin až hluboko do noci bude v proluce u lékárny znít hudba pro všechny věkové skupiny. Vláček mezi stanovišti celý den zdarma, vstupné na koncert dobrovolné.