Eva Turnová odhalí svou tvorbu v Kolíně

Vernisáž výstavy obrazů portrétů Evy Turnové započne 3. září od 19 hodin v Městském společenském domě v Kolíně.

Bývalá baskytaristka kapely The Plastic People Of The Universe nejen tvoří portréty, ale píše i časopisecké glosy a sloupky.

Výstavu doplní obrazy tvarů Terezy Divišové, která je manželkou výtvarníka a leadra kapely Krásné nové stroje, Standy Diviše.

Vernisáž hudebně doprovodí kytarista Janka Jaryna.