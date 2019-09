Děti si ozkoušejí síly na překážkovém závodě

Další ročník dětského závodu „Potkali se u překážky“ se uskuteční v sobotu 22. června od 9.30 hodin v kiosku U Rendy u fotbalového hřiště v Sendražicích.

Závod bude letos poprvé rozdělen do tří kategorií. V první se účastní děti od 3 do 9 let s délkou trati 1500 metrů, další je určena pro starší děti od 10 do 14 let s délkou trati přes 2 kilometry.

A poslední novou kategorií pro rok 2019 bude SPARTAN SPECIAL, ve které si zazávodí hendikepované děti. Na trati se závodníci poperou s blátem, vodou i se spoustou dalších překážek.