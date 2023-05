Na letošní duben bude Veronika Žilková ještě dlouho vzpomínat. Nejprve se stala počtvrté babičkou, poté měla v Divadle Broadway premiéru nová kontroverzní komedie Já, diktátor, ve které ztělesňuje všechny vůdcovy frustrace i touhy.

Veronika Žilková a Agáta Hanychová. | Foto: se svolením Petra Kozlíka

Když přišla nabídka hrát v představení Já, diktátor, zvažovala jste ji, nebo bylo hned jasné, že do něj půjdete?

Poprvé se ve hře potkávám se žánrem avantgardního divadla. Jak řekl kolega Tomáš Matohoha, „na avantgardu je třeba odvaha“. To platí nejen o divadle, ale třeba i o módě. Porušit konvenci a jít do toho.

Veronika Žilková o novém představení a vnučce Rozárce:

Zdroj: Youtube

Na premiéře byli i vaši dva synové Vincent a Cyril a také partner Josef Holomáč. Co na samotnou komedii říkali? Sklidila jste od nich pochvalu, nebo kritiku?

Mě znají, ale režii Vladimíra Morávka, nejvýraznější tváře současného divadla, viděli poprvé. Dobré divadlo má vyvolat diskuzi, a já miluju rodinné večery, kdy si se svými syny, taktéž umělci, o něčem povídáme. Bylo o čem!

Někteří lidé o pauze odešli. Čekala jste takové reakce, nebo vás překvapily?

Doufali jsme, že nastanou, protože tohle znamená „zásah do aktuálního tématu společnosti“. Divadlo, jak říká William Shakespeare, „nastavuje světu zrcadlo“. A každý válečný konflikt od pradávna dělí lidstvo na sympatizanty jedné, nebo druhé strany.

V rámci představení se objevíte hned v několika – i hodně odvážných – kostýmech. Ve všech se cítíte komfortně? Kostýmy a scénu navrhují výtvarníci. Bývalý ředitel a výborný scénograf Daniel Dvořák spolupracoval s kostýmní výtvarnicí Evou Morávkovou. Kromě mnoha převleků se musím převtělit i v jinou ženu. Máme za sebou i pohybově náročné tři měsíce zkoušení.

Krátce před premiérou porodila vaše dcera Agáta dceru Rozárku. Stala jste se počtvrté babičkou. Co na ni říkáte?

Konečně snad budu mít čas si ji povozit. Je nádherná. Podobou celý otec Jaromír, jen pusu má po Agátě. Viděla jsem ji poprvé už dvě hodiny po porodu.

Agáta porod zvládla úplně na jedničku – rychle a bez problémů. Čekala jste, že bude takhle pohodový?

Agáta prožila zdravotně náročné a složité těhotenství. Porod měla, zaplaťpánbůh, asi za odměnu. Z porodního sálu snadno vyšla po svých, jako by šla z kina. Jsem na všechny tři moc pyšná.