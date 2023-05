Podobnost s významnou celebritou je v dnešní době sama o sobě velkou výhodu. Dříve by si vás všimlo možná pár lidí z okolí, dnes si stačí udělat účet na sociálních sítích, pravidelně přidávat obsah a během chvíle může sledovanost vašeho profilu vyšplhat k milionu. Stejně jako to udělala Brazilka Priscila Beatrice, která je snad nejvěrnější kopií zpěvačky Rihanny.

Priscila Beatrice a Rihanna jsou podle některých jako jednovaječná dvojčata. | Foto: Shutterstock

Snad jediná věc, která je ještě významnější než upoutání pozornosti médií z důvodu, že se podobáte určité celebritě, je upoutání pozornosti samotné celebrity. A přesně to se stalo Priscile Beatrice, 28leté ženě z Brazílie. Svým vzhledem totiž věrně připomíná popovou ikonu Rihannu, které se v showbyznysu neřekne jinak než RiRi. Kvůli až neskutečné podobě ji dnes na instagramovém profilu @priscila.beatrice sleduje přes milion lidí.

Priscilu Beatrice sleduje víc než milion lidí.

Priscila si je své podobnosti plně vědoma a v pravidelných příspěvcích, kterými zásobuje sociální sítě, se záměrně líčí tak, aby co nejvíce připomínala barbadoskou zpěvačku. Jak ale můžete vidět, podobnost je skutečně ohromná, a to i bez použitých líčidel. I proto by se dalo říci, že sama Priscila je známou celebritou a hvězdou sociálních sítí.

Rozdává autogramy i fotky

Možná není jedinou dvojnicí Rihanny na světě, ale určitě lze tvrdit, že je tou nejznámější. I na TikToku ji sleduje přes 4 miliony followerů. Proslavila se ale i tím, že se za ikonickou zpěvačku vydává nejen ve svých videích na internetu, ale potkat ji můžete i v různých městech po celém světě. Fanoušci Rihanny se pak mohou přetrhnout, aby získali autogram její věrné kopie a nechávají se s ní vyfotit, jak píše například Oddity Central.

Všimla si jí i Rihanna

Každý její příspěvek na sociálních sítích komentují stovky sledujících, mezi nimiž byla jednou i dokonce samotná RiRi. Jeden z klipů Priscily Beatrice sdílel totiž i The Shade Room, kde se následně objevil komentář samotné zpěvačky: „A kde je album?#R9.“ RiRi se pokusila udělat si z imitátorky legraci, jelikož toto jsou slova, která popové ikoně často psalo k příspěvkům mnoho fanoušků, kteří chtěli vědět, kdy vyjde její deváté album. Popularita dvojnice od té doby raketově vzrostla.

Na to Priscila téměř okamžitě reagovala se slovy: „Pořád tomu nemůžu uvěřit. Stránka @theshaderoom sdílela můj příspěvek a samotná Rihanna @badgalriri viděla moje video a komentovala ho! Víte, co právě teď cítím? Nemůžu přestat plakat dojetím! Absolutní štěstí! Je to sen! Bůh je tak úžasný!“

Dokonalé líčení i studie projevů

Možná si teď myslíte, že když jste někomu podobní, nemusíte vlastně nic dělat a peníze se vám budou sypat do kapsy jen díky tomu, že denně přidáte na sociální sítě jedno video. Imitátorka však tvrdí opak. Ve skutečnosti si Priscila dala se vším hodně práce. Studovala Rihannin make-up, způsoby, styl, to vše, aby ji dokonale napodobila. Obyčejné líčení na natáčení jí trvá přes hodinu, a to navíc s pomocí jejího týmu, jinak by to trvalo ještě déle.

Bruce Willis má dokonalého dvojníka. Je to herec z Argentiny a stejně se i směje

„Pravdou ale zůstává, že i bez make-upu vypadá Priscila jako superstar. Dokonce i jejich oči se vzájemně velice věrně podobají,“ píše i Mamás Latinas.

Svou podobu si však nejprve tolik neuvědomovala. K tomu, co ji v tuto chvíli živí, ji víceméně dohnali její přátelé a známí, kteří dvojnici neustále tvrdili, že její podoba s Rihannou je až neskutečná. Od té doby se začala na napodobování popové hvězdy zaměřovat, brzy si toho lidé všimli a na profil Priscily Beatrice začalo přicházet ohromné množství lidí.

Sledující nestíhají chápat

Videa, ve kterých vystupuje jako Rihanna nebo ukazuje sledujícím, jak se líčí, vzbuzují obrovský ohlas a komentují je stovky lidí z celého světa. Například @grand_popsy se ptá: „Má otázka zní: přiznala tě někdy Rihanna? Protože ty jsi její dvojče!“ Stejně jako @the_sapphirebrand: „Jsi si jistá, že nejsi s Rihannou jakkoliv příbuzná? Protože jak je to možné?“ I @dudaleitess se přidala k pozitivním komentářům: „Člověk se jednoho dne narodí a vypadá úplně stejně jako Rihanna. Bůh má své oblíbence.“

Na proměnu u Martiny se stojí fronta. Z ženy vytvoří o dvacet let mladší bohyni

Bohužel se mezi nimi najdou i tací, kteří ji chtějí o její slávu připravit, neuznávají její práci a nešetří jízlivými komentáři. Jako například @rayraymad: „Až moc se snažíš být někým, kým nejsi. Někým, kdo ani neví, že existuješ. Takže holka, kdo vlastně jsi?“ Přitakává jí i @ella_di_di: „Ach ano drahá. Žiju ve Spojených státech a po celá desetiletí jsem neslyšela jediné oficiální oznámení dvojnice Rihanny. Tohle všechno dělá už roky a RiRi o ní ani neví. Je na čase, aby upustila od této posedlosti a začala svou osobní kariéru brát vážně. Fuj!“