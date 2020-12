Seriál, který ve svých začátcích přinášel divákům osudy lékařů ze soukromé gynekologické kliniky a jejich rodin, vstoupil na obrazovky televize Nova 6. září 2005 (společně s druhým dlouhodobým seriálem Ulice). Původně byl zamýšlen jako jednorázová sezonní záležitost o 34 dílech. Jeho popularita ale začala strmě stoupat, a tak se tvůrci rozhodli v natáčení pokračovat.

V hlavních rolích se objevili Daniela Šinkorová jako lékařka Gita Petrová, Petr Rychlý, Ladislav Potměšil a Roman Zach coby gynekologové Čestmír Mázl, Aleš Čížek a Michal Šebek. Zdravotní sestřičky ztvárnily Veronika Jeníková (Vendulka), Kristýna Kociánová (Mirka) a Linda Rybová (Kamila), jejíhož nevěrného manžela si zahrál skutečný životní partner David Prachař. V restauraci pak nejen doktory po službě obsloužila milá barmanka Lucie v podání Ivany Jirešové.

Účast v seriálu byla už tehdy pro všechny něčím výjimečným. „Postavu doktorky Gity vnímám jako velkou výzvu. Kvůli ní jsem se vzdala účinkování v muzikálu Cats,“ uvedla před lety Šinkorová.

Když přibyli pediatři

V dalších dílech se ke gynekologické klinice ve fiktivním městě Kamenice přidala soukromá pediatrická ordinace, takže diváci mohli sledovat i příběhy dalších hrdinů – lékařky Běly Páleníkové (Zlata Adamovská), doktorů Prokopa Hrubého (Ondřej Sokol) a následně i Tomáše Hrušky (Jiří Langmajer) a sester Zuzany (Veronika Gajerová), Markéty (Jitka Čvančarová) či Bobiny (Miriam Kantorková).

„Seriálové postavy jsem nevymýšlela jen já, je to zásluha celého týmu. Připadají mi ale opravdu zajímavéa netradiční. Oblíbila jsem si je natolik, že se staly součástí mého života, dokonce se mi o nich i zdá,“ uvedla scenáristka Lucie Konečná v době, kdy seriál slavil první úspěchy u diváků. Později práci na Ordinaci opustila. Na scénářích a režii se pak podílelo několik tvůrců.

Dvojka na scéně

Volné pokračování začalo psát svůj příběh 15. ledna 2008 pod názvem Ordinace v růžové zahradě 2. Dějově se rozrostlo o osudy chirurgů. „Říkali jsme si, že změna je život, ale že zároveň rádi lpíme na svých zvycích. Přemýšleli jsme, jak děj seriálu oživit, a přitom divákům zajistit, aby pro ně byl stále stejně přitažlivý,“ okomentovala tehdy nový směr producentka Šárka Baborovská.

Od té doby až do dneška prošla touto takzvanou „mýdlovou operou“ plejáda dalších hereckých tváří (Jan Šťastný, Barbora Munzarová, Dana Morávková, Milan Bahúl, Markéta Plánová, Petr Štěpánek, Radim Fiala, Vlastimil Zavřel, Martin Trnavský, Jan Čenský, Jan Kanyza, Bára Štěpánová, Martin Zounar, Maroš Kramár, Martina Randová, Klára Cibulková či Robert Jašków).

Některé staré známé postavy se naopak do „dvojky“ nedostaly kvůli jejich úmrtí v „jedničce“, třeba právě doktorka Gita Petrová.

Konec legendy

Během následujících dvanácti let si Ordinace vybudovala pověst legendy české televizní tvorby. I přesto se Nova rozhodla její natáčení uzavřít. Přitom loni oznámila, že do seriálu investovala desítky milionů korun, aby díky nové technologii snímání připravila divákům ještě silnější zážitky u obrazovky.

„Je to pro nás emotivní záležitost, většina z nás se seriálem zestárla, těžko hledat nějaká srovnání,“ uvedla ředitelka výroby TV Nova Monika Hasmanová.

„Ještě ale neříkáme poslední slovo a máme nachystanou nabitou sezonu, která v roce 2021 přinese nespočet dramatických situací, napětí a láskyplné momenty,“ dodala.

Ordinace v růžové zahradě 2 zasáhla od svého vzniku 8 900 000 Čechů, kteří s ní celkově prožili 730 000 minut. Na kontě má i řadu ocenění (TýTý, ANNO, Elsa).

Herečka Ivana Jirešová: Tenhle definitivní odchod musím ještě rozdýchat

V Ordinaci v růžové zahradě patří Ivana Jirešová k hercům a herečkám, kteří jsou se seriálem spojeni od jeho začátků. Ztvárňuje v něm usměvavou barmanku Lucii.

Zdroj: Deník Šíp/ Tilén VajtVaše postava toho v průběhu let zažila spoustu. Mohla jste do jejích osudů promlouvat?

V tomhle ohledu jsem totální přizpůsobivec. Beru věci tak, jak jsou. Nikdy jsem do scénáře nemluvila. Asi bych nemohla nikdy být režisér.

Dalo se podle vás tušit, že se z Ordinace stane seriálový fenomén?

V žádném případě! Nikdo nic podobného na začátku jejího natáčení neočekával. Bylo napsáno pár dílů a seriál měl skončit.

Nakolik vám seriál vstoupil do života?

Stal se jeho naprostou součástí. Byli jsme a stále ještě jsme tak úžasný tým, že se v něm cítím jako doma. Možná tu pohodu, která je schovaná za obrazovkou, cítí i diváci.

Nyní víte, kdy Ordinace v růžové zahradě skončí. Jaké pocity zažíváte?

Popravdě si to ještě ani neumím představit. Kolikrát už to vypadalo, že točit nebudu… Tak jsem na to byla několikrát vlastně připravená, ale vždycky jsem se pak vrátila. Tenhle definitivní odchod musím ještě rozdýchat. Ale věřím, že když něco skončí, tak něco nového začne.