„Na sociálních sítích se pohybují stejní lidé jako ti, které potkáváme v běžném životě. Problém je, že na sociálních sítích je komunikace částečně odosobněná a lidé dají snadněji průchod emocím. Dokážou pak napsat věci, které by v reálném životě třeba ani nevyslovili. Je důležité, aby se i na sociálních sítích ctila slušnost a udržoval respekt k oponentovi při diskusi. I sociální sítě jsou veřejný prostor, příspěvky navíc mnohdy čtou i děti.

A pochopitelně je důležité, aby lidé na sítích nešířili lži a informace, které vyvolávají či podněcují nenávist,“ říká Markéta Jourová, koordinárorka iniciativy #jsmetu. Tato iniciativa je skupinou podobně smýšlejících lidí, kteří věří, že obyčejná slušnost by měla být základem každé věcné debaty, a proto podporují konstruktivní dialog bez nenávisti a dezinformací na sociálních sítích a v on-line prostoru.

„Naším záměrem je přinášet do debat v on-line prostoru slušnost, respekt a fakta, nesdílíme jednotné politické přesvědčení a panuje mezi námi názorová různorodost. Pojí nás pouze to, že považujeme za důležité ukázat, že i my, pro které jsou slušnost a vzájemný respekt základními hodnotami, existujeme a není nás málo. I přesto, že nejsme jednotní v politické orientaci, tvoříme spolu platformu založenou na víře v demokracii, právo a ústavnost. Nešíříme předsudky, fake news, dezinformace a nenávist,“ stojí v prohlášení iniciativy.

Šířit věcné argumenty

Cílem #jsmetu je zapojovat se do facebookových diskusí, ve kterých se snaží šířit věcné argumenty, slušnost a respekt. Chce tak jít ostatním příkladem.

„Protože na facebookových stránkách, které vznikly a fungují za účelem šíření dezinformací, hoaxů (podvodných a poplašných e-mailových zpráv – poz. red.) a nenávisti, bychom si brzy vyškubali všechny vlasy, pouštíme se do diskusí, ve kterých bude mít slušnost a konstruktivní debata větší smysl – hlavně tedy pod příspěvky mainstreamových médií a stránek organizací,“ uvádějí na svých webových stránkách dobrovolníci, kteří se k iniciativě připojili. Stejně tak se nezapojují do debat na facebookových profilech politických stran.

Základní pravidla šíření slušnosti na internetu jsou jednoduchá – žádné osobní útoky nebo povýšenecké komentáře. Jde o to vysvětlit, že je něco nesprávné či nepotřebné, ale nepsat, že je konkrétní člověk zlý, ošklivý, hloupý a podobné urážlivé poznámky. Jsou témata, ve kterých se různí lidé logicky navzájem neshodnou, o to důležitější jsou respekt, tolerance a vzájemná úcta.