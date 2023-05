Dobrodružství Indiany Jonese stále táhnou diváky i tvůrce. Když se větrem a průšvihy ošlehaný chlapík s archeologickým vzděláním objevil v roce 1981 poprvé na plátně, bylo okamžitě zřejmé, že z něj jen tak nesleze. Mimo jiné proto, že oba hlavní tvůrce, autora námětu a producenta George Lucase a režiséra Stevena Spielberga, bavilo za mlada číst rodokapsy a toužili přivést podobné hrdiny na filmové plátno.

Indiana Jones a nástroj osudu (2023) | Foto: se svolením MFF Cannes

Přitom Spielberg chtěl v té době točit bondovku. „Poslyš, mám pro tebe něco lepšího. Víc, než je James Bond,“ oznámil prý Lucas Spielbergovi a poslal mu návrh příběhu archeologa, který různě po světě hledá artefakty.

A režiséra Blízkých setkání třetího druhu dobrodruh Indiana Jones okouzlil. I když původně se měl jmenovat Indiana Smith. Když se následně spojili s hercem Harrisonem Fordem, bylo rozhodnuto.

Indiana Jones dobyl Cannes. Světová premiéra očekávaného filmu sklidila ovace

Pak už Indiana vyrazil do světa. Hledal archu úmluvy, Chrám zkázy, Svatý grál, křišťálovou lebku, hrobky i tajné deníky a zápasil se špiony a padouchy, převážně nacisty. Dobrodružství prožíval se svou manželkou Marion i jinými půvabnými ženami a se synem i otcem - Henrym prvním a třetím.

Zdroj: Youtube

Jezdil na koni, rychlými auty, důlními vozíky, ve vzducholodi i na střechách vlaků a přesvědčoval syna, že je opravdu profesor. „Ty že jsi učitel? - No, na půl úvazku,“ reagoval na dotaz Henryho třetího.

Kultovní postava

Občas si autoři dopřáli drobné legrácky a roztomilé odkazy na jiné své snímky, takže na letadle, které zkraje prvního filmu odlétá s Indym z Peru, je kupříkladu značka OB-CPO - zkratka jmen Obi-Wan Kenobi a C-3PO - postav z filmové série Hvězdné války. Nápady, situační a slovní humor i akční scény zkrátka udělaly z Indiany ikonického hrdinu.

Teď se, jak to vypadá, nachýlilo jeho dobrodružství ke svému finále.

Sympaťák v práci i civilu. Herec Harrison Ford slaví osmdesáté narozeniny

Na filmovém festivalu v Cannes měl ve čtvrtek večer světovou premiéru pátý a dle tvůrců poslední film slavné série Indiana Jones a nástroj osudu, který u nás uvidíme v červnu. Harrisona Forda tu tvůrci nechali kvůli úvodu příběhu digitálně omladit.

Indiana Jones a nástroj osuduZdroj: se svolením MFF Cannes

Pracovali s umělou inteligencí, která roztřídila použitý i nepoužitý materiál s hercem, natočený za posledních čtyřicet let jeho kariéry, aby jeho omlazenou tvář složili z již nasnímaných záběrů ve stejném úhlu a se správným světlem. „Je to bizarní, ale musím přiznat, že to funguje. Je to vážně moje tvář,“ prohlásil Ford, když viděl výsledek.

Vraťte se s námi trochu zpátky a vyzkoušejte si, jestli dobře znáte celou sérii i její hrdiny.