V souvislosti s Mezinárodním dnem matek vyjádřily v minulosti některé hvězdy na Instagramu velký dík ženám, které je přivedly na svět. Tady jsou ta nejkrásnější.

Kate Hudson s mámou Goldie Hawn | Foto: Profimedia

Den matek je ideální příležitostí k oslavě všeho, co pro nás naše maminky dělají. Pečlivě se o nás starají, předávají nám lásku a sílu jít za svými sny, za tím, co nás baví a naplňuje. Dávají nám energii, abychom se zvládli sami o sebe postarat, a učí nás základním životním principům podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. V tento den nezapomíná vzdát hold svým matkám i mnoho slavných osobností, a to osobně nebo na sociálních sítích.

V mámě má velkou inspiraci

Herečka Kate Hudson je matkou tří dětí, se kterými má stejně skvělý vztah jako se svou mámou Goldie Hawn.

„Rozzařuje můj život. Její láska je tak hluboká, že ji neustále cítím. Láska, která se nikdy nerozplyne a třpytí se v mém srdci jako diamant. Vždy se snaží být tím nejlepším člověkem, jakým může: skvělou matkou, babičkou, manželkou a přítelkyní. Věří v sílu ducha a v to, že všichni mají obrovskou schopnost milovat i za náročných okolností. Když zavřu oči a představím si ji, vidím čistou krásu,“ říká Kate o své matce, též herečce.

Nedají na sebe dopustit

Nejen Reese Witherspoon je hrdá na svou dceru a často sdílí její úspěchy a momentky na svých sociálních sítích. Také třiadvacetiletá Ava Phillippe dává Reese často najevo, jak je ráda, že má za mámu právě ji. Potvrdila to i v roce 2022 na Den matek, kdy pustila do světa velmi srdečný příspěvek.

Reese Witherspoon, Ava PhillippeZdroj: Profimedia

„Šťastný den matek mé nádherné, pozorné, silné a zábavné mamince! Mám štěstí, že jsem milována takovou mámou, jako jsi ty,“ napsala na Instagramu.

Našly si k sobě cestu

Vztah Kelly Osbourne a její sedmdesátileté matky Sharone byl v minulosti hned několikrát pošramocený. Především když Kelly bojovala se závislostí na drogách a Sharon otevřeně mluvila o jejích démonech. Nicméně se zdá, že v posledních letech si k sobě zase našly cestu a mají dobrý vztah.

Kellyse své matce vyznala právě v Den matek na sociálních sítích. „Miluju tě, mami, víc, než tušíš! Děkuji, že jsi ze mě udělala ženu, jakou jsem dnes!“

Společně na jevišti

Herečka Tereza Kostková se časopisu Story svěřila, jak je šťastná, že Den matek může se svou mámou Carmen Mayerovou slavit pořád. „Jsem ráda, že své mamince můžu vždycky donést kytičku. Hraju s ní dvě hry a téměř vždycky nám to vyjde tak, že Den matek slavíme spolu.

Tereza Kostková a Carmen MayerováZdroj: Se svolením Divadla Kalich

Jinak dostávám kytičku i od Toníčka. Je velmi vnímavý a vždycky si vzpomene,“ chválí Tereza svého syna.

Mámě vděčí za mnohé

Justin Timberlake má s mámou Lynn Harless velmi silný a blízký vztah. Lynn ho vždy podporovala v jeho kariéře a Justin si s ní často sdílí fotky na Instagramu a v rozhovorech přiznává, jak velký vliv měla na jeho život a kariéru.

Jeden snímek s ní sdílel i na Den matek a nezapomněl němu připsat: „Krásný svátek všem mámám! Jste nejpřínosnější osoby každého dne.“

Celá rodina drží při sobě

Obvykle sdílí na Instagramu jen outfity a značky, které propaguje, občas ale zabrousí Kim Kardashian i do citovějších témat. V Den matek, podobně jako řada celebrit, poděkovala té své.

„Za všechno, co jsem, vděčím tobě, mami! Všechno, co naučím svou dceru, jsi mě naučila jako první! Děkuji ti, že jsi tu pro mě byla a bezpodmínečně mě milovala! Mám tě moc ráda!!!“

Rodiče na prvním místě

Na své rodiče nedá dopustit a chválí je celý život, kdykoli může. Hokejista Jaromír Jágr (51) loni na Den matek překvapil svou maminku tím, že sdílel jejich retro fotografii, k níž připsal: „Dneska je DEN MATEK, tak nezapomeňte na tu svou.“

Jaromír Jágr s rodičiZdroj: Profimedia

Jindy rodičům děkoval za vše, co pro něj udělali, a po síti jim vzkazoval: „Miluju vás.“ Tátu Jaromír loni žel pohřbil.

Připravená do života

Také zpěvačka Ariana Grande miluje své rodiče nadevše a máma je jejím vzorem.

„Ukazuješ mi, jak být laskavá, ale ne slabá, jak být šéf, ale stále dáma, jak být sladká, ale tvrdá jako hřebíky, jak dávat a milovat co nejštědřeji, ale zůstat přitom chráněná. Děkuji, že vždy kladeš svou rodinu na první místo, že jsi mě naučila tvrdě pracovat a držet se při zemi, a také za to, že jsi mi ukázala tu nejnesobečtější, opravdovou lásku na světě,“ vyznala se mámě na Instagramu.

Pokorně a s láskou

„V tento výjimečný den chci uctít Matku Zemi, svou maminku a všechny ženy, které tu pro nás byly a jsou, aby nás opečovávaly, milovaly a dodávaly podporou v nejdůležitějších chvílích našeho života.

Gisele Bündchen na přehlídce Victoria's Secret.Zdroj: Shutterstock

Když jsem se stala matkou, myslela jsem, že mám své děti co učit, ale zjistila jsem, že ony se staly mými největšími učiteli. Učí mě trpělivosti, pokoře a bezvýhradné lásce,“ napsala modelka Gisele Bündchen.