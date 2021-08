Ve filmu režiséra Dana Svátka Spící město ztvární herec Petr Vaněk v postavu bratra Patrika. V rozhovoru sděluje, že hnacím motorem každé tělesné aktivity je radost. Dobrá psychická a fyzická kondice jdou u něj „ruku v ruce“

Herec Petr Vaněk | Foto: Holiday Films

Otevřelo vám v něčem natáčení Spícího města oči, nebo jen potvrdilo to, co jste si o dětech myslel?

Moc bych si přál, abychom si my dospělí z toho filmu vzali to nejlepší, a to je nepropadnout do nějakého stereotypu a neusnout v mainstreamu svých životů. Nebát se změn a nezapomenout, že stále existuje svoboda a zároveň úcta k lidem. Přál bych si, aby nás tento film přiměl o těchto tématech přemýšlet. Neodevzdávat svůj život do rukou kohokoliv jiného.