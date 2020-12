Překvapení pod stromečkem. Podívejte se na tipy Deníku na dárky nejen pro ženy

Letošní nákupy vánočních dárků se obejdou bez přeplněných obchodů, nekončících front a hlavně bez stresu. A to kvůli nákupu on-line. A pokud vám docházejí nápady, přinášíme inspiraci, co by mohlo udělat vašim blízkým radost.

Letošní vánoční nákupy se uskuteční z velké části v on-line prostoru. | Foto: Shutterstock

Šperk

Řetízek s přívěskem udělá radost každé ženě. Pandora, info o ceně na webu Šnaps

Večery si můžete zpestřit lahodným rebarborovým ginovým likérem s vanilkou. Součástí balení je i sněžítko podsvícené 24karátovým zlatem. Marks & Spencer, 699 Kč

Vlny

Ultramoderním vysoušečem Rowenta Ultimate Experience vaše vlasy nezničíte. Pečující proudící vzduch jim dodá tolik potřebné ionty, které zamezí třepení a lámání. Vlasy tak mohou být krásné každý den. www.homeandcook.cz, info o ceně na webu Elegance

Černá dámská kabelka z kolekce Young je nezbytností v šatníku každé ženy. Tento model má klasický tvar, je vyroben z odolné ekologické kůže a zdobený efektními cvočky a originálním prošíváním kolem přední kapsy. Dvoukomorový vnitřek kabelky je velmi praktický. V zadní části je navíc kapsa na zip. www.wittchen.cz, 2175 Kč Začátek dne

U kávovarů z nové řady Genio v černém odstínu stačí jen zmáčknou start a lahodná káva je hned hotová. www.nestle.cz, od 1899 KČ Dárkový poukaz na předplatné Deník.cz

K ranní kávě pořiďte i správné čtení. Deník.cz přináší ověřené místní zprávy z každého místa v České republice. Digitálním předplatitelům navíc do mailu zasílá místní šéfredaktor výběr nejdůležitějších zpráv včetně unikátního lokálního sportovního zpravodajství či tipů na výlety. Dárkový poukaz s předplatným pořídíte již od 249,- Kč. Čaj o páté

Čajovou chvilku si můžete užít s přáteli nebo o samotě ve společnosti dobré knížky. Keramická čajová konvice Jonna vyniká čistým designem. www.hrnek.eu, 528 Kč Nástroj

Multifunkční zavírací nůž série K od značky Leatherman se pyšní dlouhou čepelí s hladkým ostřím z prémiové oceli. Díky inovativní technologii magnetických pojistek ho lze velmi snadno otevřít jednou rukou a bezpečně zajistit. Stejně tak jako osm dalších nástrojů, mezi které patří plochý a křížový šroubovák, šídlo, pružinové nůžky, otvírák na lahve, páčidlo, čepel na otevírání balíků a extra malý šroubovák. www.store.moris-distribution.cz, info o ceně na webu

Jednoručka

Slibujete si, že po Novém roce začnete konečně běhat nebo cvičit? Pořiďte si tuto unikátní osmikilovou jednoruční činku Lifefit Kettlebell Steell ve tvaru zvonu s trojúhelníkovým úchopem. www.alza.cz, 589 Kč Diskrétnost

Trpíte zhoršeným sluchem a sousedi na vás často klepou, ať ztlumíte televizi? S těmito bezdrátovými sluchátky od Sony už na vás nikdo řvát nebude a vy si můžete zesilovat podle libosti. www.ellexgk.cz, 1890 KČ Vůně muže

Pánská toaletní voda Calvin Klein Eternity for Men Cologne bude tím pravým dárkem pro vašeho muže. Nejprve ucítíte intenzivní kořenitý kardamom, k němuž se po chvíli připojí aromatické pryskyřicové tóny mastichy získávané výhradně z ostrovů v Řecku. www.notino.cz, 649 KČ Sedmikráska

Přeneste se na sluncem zalitou louku plnou něžných sedmikrásek. Tento květinový ráj před vámi rozprostře toaletní voda Marc Jacobs Daisy. Podlehněte kouzlu vůně, která byla stvořena pro ženu mladistvou, radostnou, hravou a nenuceně elegantní. www.notino.cz, 705 Kč

Aroma

Provoňte dům svíčkou s aromatem pivoňky, konvalinky, citrusů a santalového dřeva, které vůni dodává eleganci a teplo. www.rituals.cz, info o ceně na webu Vrták

Vzduchová vrtačka Heavy Duty Kobe Redline udělá radost každému kutilovi. www.hanzal-naradi.cz, info o ceně na webu Vázanka

Máte domácího mazlíčka? S touto kravatou ho budete mít pořád u sebe. www.vkosili.cz, 449 Kč Svíčka

Tato vonná svíčka v keramické nádobce se strukturovaným vzorem vydrží hořet až 25 hodin. www.hm.com, 269 Kč Krásné sny

V saténovém pyžamu se vám bude spát opravdu sladce. Marks & Spencer, 1199 KČ