Pomohla vám letošní koronavirová pandemie a omezení provozu kamenných obchodů v podnikání?

Ano i ne. V České republice nám velmi pomohla. Listopadový meziměsíční růst máme přes padesát procent, meziroční 140 procent. Na druhou stranu jsme chtěli začít působit i v Evropě a tento rozvoj nám koronavirus zastavil. Globálně nám to tedy asi spíše uškodilo, ale všechno je to kdyby.

Že náš koncept je správný a má smysl. Kdyby přišla nějaká ekonomická krize, nemyslím si, že nás může nějak extrémně zasáhnout. Spíše bude tlak na lidi, aby něco prodávali, fungovali na bazarech.

Jak vám v době koronakrize stoupl objem zakázek, které distribuujete?

Podzimní vrchol je vyšší, ale také pozvolnější a už jsme ho čekali. Jarní vrchol byl prudší, všechno přišlo z ničeho nic. Týdenní růsty byly v řádu vyšších desítek procent. V tu chvíli nejste schopní tak rychle najmout nové lidi, protože reálné zaškolení, aby byl člověk použitelný, trvá měsíc až dva.

Takže jste se potýkali s problémem nedostatku zaměstnanců?

Hodně jsme trpěli, nebyli jsme schopní nafouknout firmu. Vývojáři pracovali od rána do večera, to byla věc, která nás zachránila. Z technologického pohledu jsme schopní obsloužit desetinásobek toho, co děláme nyní. Procesy ale nebyly tak perfektně nastavené.

V posledním roce jste se personálně rozrostli dvojnásobně, kolik máte nyní ve firmě lidí?

Je nás kolem třiceti pro Českou republiku a Slovensko, dalších asi šest lidí v Jižní Africe, kde také působíme. Pořád se učíme. Někdy jsme trochu punk. Naštěstí nás na jaře naši lidé podrželi, což bylo úžasné. Jediné, co jsem dělal, tak jsem objednával jídlo, aby měli co jíst. Tak jsme fungovali v březnu a části dubna.

Jak se měnila na trhu situace během letošního roku?

V létě byl netradiční pokles služeb. Lidé mohli jít ven, vykašlali se na nějaké zasílání balíků. Na podzim pak byl znovu nárůst.

A současná situace?

Poptávka je mnohem větší, než jsou schopní dopravci aktuálně přepravit. Limitující není jen práce kurýrů. Vytváří se fronty na třídících linkách a v depech. Každý dopravce to má jinak. Někteří mají jedno velké třídící centrum, tak místo dvanácti hodin jede šestnáct. Pak jsou dopravní sítě, které mají mnoho dep a některá to vůbec nedávají.

Kolik zvládnou v jednom depu odbavit zásilek za hodinu?

Jsou to i desítky tisíc zásilek za hodinu. A stejně vám venku čeká kamion na vyložení. Někteří slovenští dopravci nám hlásí, že některá depa mají na frontě dva dny zpoždění. Kurýři, kteří mají normálně sezonu dva týdny, ji už teď mají dva a půl měsíce.

Očekáváte před Vánocemi ještě větší nápor?

Někteří dopravci své služby už nyní dost zastropovali. Mluvím s nimi skoro na denní bázi. Měli nějaké předpoklady, pořád kalkulují, ale stále jsou překvapení, že objednávek je mnohem více. Letos si opravdu objednejte vánoční dárky s předstihem.

Myslíte, že aktuální internetový boom vydrží i po skončení koronavirové krize?

Kdyby to takto zůstalo dlouhodobě, tak se z toho všichni zblázní.

Co nejvíce lidé v současné době posílají?

Soustředíme se především na koncové zákazníky, velká část jsou tedy osobní věci. Od oblečení, dřevěných motýlků po kabelky, trika. Přepravujeme různé balíky.

V prestižním žebříčku Deloitte Fast 50 jste se umístili na desáté příčce v kategorii Rising Stars, kterou pořadatelé popisují jako šanci pro nové a rychle rostoucí firmy s velkým potenciálem. Proč myslíte, že jste uspěli?

První krok je, že jsme se přihlásili. Náš prvotní nápad nebyl unikátní, ale brali jsme to seriózně, na rozdíl od jiných startupů. Byli jsme workoholici a urputní. Moje hlavní filozofie je, že ráno vstanu a chci být trochu lepší než den předtím. Jako rodič i manažer. Důležité bylo i to, že dopravci pochopili, že nejsme jejich konkurence, ale jejich prodejní kanál. Dokážeme pracovat se segmentem, kde nejsou tolik efektivní.

Je pro vás tento úspěch do budoucna zavazující?

Možná děláme někdy chybu, že se nedíváme dozadu, co se nám povedlo. Jsme taková parta perfekcionistů, takže moc neoceňujeme úspěchy. Je to další impuls. Hodně dlouho jsme zbytečně zůstávali jen v České republice a na Slovensku, teď máme ambici rozrůst se v nejbližších dvou let po celé Evropě. Úspěch v žebříčku pomůže i v prezentaci investorům.

Ve stejné kategorii v minulosti uspělo třeba Kiwi.com. Bere je jako váš vzor?

Dělají to samé, co my, ale v jiném segmentu. Tu a tam se inspirujeme. Jsou to Brňáci, svou práci dělají srdcem.

Kdo je Miroslav Michalko:



* Je mu šestatřicet let, s manželkou má dvě malé děti. Pochází ze Slovenska, žije v Hrušovanech u Brna.



* Vystudoval informatiku a management na brněnském Vysokém učení technickém.



* Začal podnikat už při vysoké škole. Nejprve měl s kamarádem firmu na Blackberry, nyní je ředitelem firmy Zaslat.cz, která sídlí v Brně.



* Ve volném čase rád pracuje se dřevem a miluje námořní jachting.