„Nejsem vyučená cukrářka, inspiraci jsem sbírala po internetu. K pečení jsem ale měla blízko, protože jsem vyučená kuchařka, pracovala jsem v Praze. Po mateřské už jsem se tam ale kvůli časové náročnosti vrátit nemohla, tak jsem postupně začala s výrobou dortů,“ vzpomíná Pavla Netolická na své začátky. Dorty peče celý rok, největší sezona je prý ale v letních měsících, kdy se zároveň koná také nejvíc svateb.

„Vždycky si říkám, že si v zimě odpočinu, ale už tak dva tři roky to neplatí a je co dělat. Neměla jsem dovolenou ani nepamatuji, tak jsem si řekla, že si letos ukořistím dva týdny.“ Přestože jsou její dorty žádané a vyhlášené, pomocníky Pavla Netolická žádné nemá, všechno si dělá sama. „Mě to baví, to je asi to nejdůležitější.“ Začátky prý byly hodně o hledání, dneska už ví, kam sáhnout a z čeho tvořit.

Na přání zákazníků je prý schopná vyrobit téměř jakýkoliv dort. „Někdo chce letadlo, někdo fotbalové hřiště. Někteří zákazníci ale měli úplně nereálné představy o tom, jaký dort chtějí vytvořit. To pak radši odmítnu, než abych si zkazila pověst, protože se jim to někde rozpadne,“ popsala Pavla Netolická. Na jednu svatbu prý dokonce jako dort vytvářela zámek. „Byl to obrovský disneyovský zámek, dělala jsem ho opravdu dlouho.“

U takovýchto složitějších dortů je časová náročnost vysoká: na jednom dortu je schopná dělat i dvacet čtyři hodin. „U výroby dortů je nevýhodou to, že si nic nemůžete připravit dopředu, všechno musí být čerstvé. Všechno se musí dělat v jeden den. Takže si k tomu stoupnete a jedete dvacet čtyři hodin v kuse.“ Na dorty používá buď klasické piškotové těsto, nebo čokoládové, kefírové, co si kdo přeje.

„Nejvíce dneska frčí dorty s ovocem, po kterých stéká čokoláda. Takový dort dělám každý týden.“ Dorty prý při pečení neochutnává. „Už to nedělám. Recepty už mám přesně v hlavě, takže už to ani není potřeba. Už to mám zkrátka „odochutnávané“. Samozřejmě, že kdybych zkoušela něco úplně nového, tak bych ochutnala. Dneska jsem třeba dělala jahodový krém a ten jsem tedy ochutnala, protože ho běžně nedělám,“ směje se Pavla Netolická.

„Naučila jsem se přemýšlet z týdne na týden, vůbec nepřemýšlím o tom, co za dort budu dělat za měsíc. Soustředím se vždy na to, co aktuálně vyrábím.“ Ještě se jí prý nestalo, aby vyrobila nějaký super složitý dort a zákazník si ho pak nevyzvedl. „Peču jen z kvalitních materiálů bez umělotin. Chci, aby dort nejen dobře vypadal, ale také chutnal."

Rodina prý jejíma mnohahodinovými pečícími šichtami nijak netrpí. „Oni vědí, že si dokážu čas uspořádat tak, abych se mohla věnovat i jim. V létě třeba peču v noci a přes den spím na Mělicích na pláži, děti mezitím dovádějí. Čas si organizuji výhradně podle sebe a strašně mi to vyhovuje. Jsem svým pánem a nemusím chodit nikam od - do a nemám žádného šéfa.

„Na výrobě dortů mě baví všechno, ani to nádobí mi nevadí, přitom doma ho ráda nemám. Strašně mě baví modelování figurek a je to krásný pocit, když se povedou. Když Káťa a Škubánek na první pohled vypadá jako Káťa a Škubánek a všichni to poznají. Vůbec netuším, kde se tohle umění ve mně vzalo. Kus výtvarného talentu tam být musí, ale já jsem třeba nikdy nechodila ani na žádné kroužky, kde bych ten talent objevila.“