Na dortech ji nejvíce baví modelování. „Modeluji také z FIMO hmoty či pěnové hmoty. Pořád také kreslím, ale kreslení využívám i pro svoji obživu. Nakreslím návrh a přítel, který se zabývá dřevěnými výřezky, ho dá do počítačové podoby, vyřízne ho na laseru, takže máme náš výrobek od začátku do konce. Dále dělám mýdla, náramky, svíčky, různé věnce, šiji svatební kytky ze stuh. Malovala jsem také na tašky, je toho opravdu hodně,“ vyjmenovává.

Monika Vejražková tvoří hlavně podle nálady. „Mám třeba rozdělaný obraz, ale probudím se, a vím, že bych ho jen zničila, tak si jdu navlékat korálky, u kterých je to jedno. Teď mě docela baví tvoření reklamy, každý den je to něco jiného. Dříve jsem také přemýšlela i o žurnalistice. Na základce jsem byla šéfredaktorem školního časopisu, jezdili jsme na různé zápasy, ze kterých jsme dělali reportáže, rozhovory… Bylo to hodně rozmanité a tak to mám i s tvořením,“ vysvětluje.

Sklony k umění se začínají projevovat i u jejího syna Honzíka. „Zatím ho tedy spíš baví více ničit a bourat, ale bourá to kreativně, takže si myslím, že v něm něco je. Rád kreslí, takže někdy kreslíme spolu. Já kreslím jak reálné, tak i abstraktní obrazy, kde se různě prolínají barvy a to baví i Honzíka. Všude možně chrstá barvy, a kdyby ho to bavilo, určitě bych ho v umění podporovala. Navíc mám nářadí na vše, co by si vzpomněl,“ říká.

Její kreativity si povšimli dokonce i ze štábu pořadu Vychytávky Ládi Hrušky a Monika Vejražková své umění předvedla i před televizními kamerami. „Svoje výrobky sdílím na různé stránky s tvořením a jedny z nich sledovala i dramaturgyně pořadu. Dělala jsem dort, takového pavouka, který měl úspěch, a jí se to zalíbilo. Když viděla, co všechno dělám, tak mi napsala, že by stálo za to se mnou udělat reportáž. Nakonec vybrali tvorbu dortu. Mně se do natáčení vůbec nechtělo, ale nakonec mě přemluvili,“ přibližuje.

Na natáčení, které se uskutečnilo v bytě její sestry, si připravila Elzu, jejíž vymodelování jí zabralo asi tři hodiny. „Měla jsem napečené dva dorty, potahovací hmotu a všechno jsem ve dvou přepravkách vezla do Slaného. Několik dní po více než dvouhodinovém natáčení mi zavolali, že jejich záznam neexistuje. Tak jsem narychlo musela upatlat nějaké medvídky a natáčelo se znovu. Tentokrát asi pět hodin a kromě dortu natáčeli i výrobu svíček. Musím říci, že toho bylo až nad hlavu a už bych si to nezopakovala,“ říká upřímně.

Dříve tvořila jen pro inspiraci, poté začala oficiálně prodávat. „Jezdím se stánky, kam mě kdo pozve. Zatím mám štěstí, že i na základě reklamy mě lidé sami vyhledají a chtějí po mně, abych tam přišla. Nemusím tedy nikam volat a cpát se tam. Nejvíce jezdím po okrese, ale občas i na Plzeňsko a podobně. Tím, že mám ve stánku od všeho něco, je to ještě neokoukané, tak mě lidé chtějí. Docela se mi rozjíždí i mé stránky Moni Creative, už mám jedenáct set sledujících, takže si nestěžuji,“ je spokojena.

Spolupracuje rovněž se svým přítelem Karlem Vokáčem a jeho bratrem. „Všude, kam jezdím, jsem oficiálně pod jejich firmou. Máme společnou reklamu a jsem jejich zaměstnancem. Navíc jsem jejich sortiment ještě pomohla rozšířit. Doteď dělali jen výřezky nebo cedulky, ale já jejich polotovary, co by prodali, dodělám do konečné fáze a prodáváme oboje. Tím máme i pestřejší škálu zákazníků. Nyní děláme na e-shopu. Ještě bych si přála, abychom měli vlastní kamenný obchod,“ zasnila se.