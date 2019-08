„Celý život jsem působila ve vysokém managementu, byla jsem i zemskou ředitelkou pro Čechy ve společnosti AXA. Učila jsem celou dobu lidi, jak se mají chovat. Jenže pak jsem si řekla, že už zkrátka nemůžu. Kariéru jsem si splnila, ale v takové funkci Vám lidi dřív, nebo později, vezmou sílu. Vyšťaví Vás. Je to pořád „na jedno brdo“. Tak jsem si před důchodem řekla: už nechci a je na čase splnit si svůj sen,“ říká Iva Fafková, která i v bílém tričku od mouky stále působí jako kultivovaná dáma oplývající vytříbeným humorem.

V malém obchůdku, ve kterém se doslova zastavil čas, můžete kromě nákupu koláčů, buchet a škvarkových placek, také posedět a dát si třeba ledovou kávu nebo jahodový šejk. Vede ho se svým o nic méně sympatickým mužem. „Jsme původně z Prahy, posledních pět let bydlíme u Zruče nad Sázavou. Jak nás napadlo jít do Kutné Hory do Tylovy ulice? Hlavně už mi neříkejte, jaká je Tylova ulice mrtvá, to už nechci slyšet. Já jsem optimista. Rozhodovali jsme se mezi Čáslaví a Kutnou Horou a nakonec zvítězilo tohle místo, kvůli prostoru hlavně kvůli krásně klenutým stropům.

Po měsíci fungování se prý daří dobře. „Naopak jsme rádi, že ten počáteční nápor trochu polevil, to bylo něco neuvěřitelného. Chodily davy a davy lidí a musím říct, že takhle jsme si to nepředstavovali. Že se zkrátka strháme. Chceme to dělat na pohodu, dělat pár koláčů a kafíčka. Ale že budeme dělat sto padesát koláčů denně, to nás ani ve snu nenapadlo. My si nechceme hrát na pekárnu. To raději udělám jen deset koláčků, ale vymazlených a v klidu. Cílíme hlavně na kvalitu, bez chemie.“

A proč si vybrala právě pečení? „Nějak to mám v krvi. Doma jsem vždycky pekla, s pekárenstvím ale žádné zkušenosti nemám. I proto nastávají kuriózní situace, kdy přijde dodavatel s velkoobchodním ceníkem a já vůbec nevím, co vlastně nabízí za zboží. Všechno jsou to totiž chemické výrobky a to já nechci. Mouka, vajíčko, máslo. Stále mi nabízejí nějaké náplně, třeba makovou. Ale já nechci, chci si tady na svém mlýnku pěkně postaru mák umlít. A oni to nemůžou pochopit a tvrdí mi, že to nejde, že takhle to dělat nemůžu. A já říkám: jak nejde? Mák umelu, uvařím s cukrem a náplň je hotová,“ říká ke svému poctivému řemeslu.

„Pečeme u nás podle babiččina receptu. Babička pocházela z Prahy západ, byla dojička u sedláka, nikdy se pečení nevěnovala profesionálně, ale pekla strašně dobře. Chceme ten rodinný recept předávat dál,“ dodává Iva Fafková a ukazuje na černobílou fotografii své babičky, která v krámku visí nad jedním ze stolků. „Jak se dají využít tady manažerské schopnosti? Plnými doušky při komunikaci s lidmi, dobře si pamatuji, co jsem do svých podřízených celá léta hustila. To by teď byla ostuda, kdybych se teď na zákazníky utrhla nebo jim nedala ten potřebný servis,“ uzavírá Iva Fafková a jedním dechem dodává. „Zkrátka mě to baví.“